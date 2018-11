Fernbus-Kontrolle: Polizei macht schockierenden Fund - dann klicken sofort die Handschellen

Bei der Kontrolle eines Fernbusses hat die Polizei einen schockierenden Fund gemacht. Für einen Fahrgast klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen.

Lindau - Fast 1000 mutmaßliche Edelsteine, Waffen und Drogen hat die Bundespolizei im Gepäck eines 38-Jährigen entdeckt. Die Ermittler erwischten den Mann am Dienstag bei einer Fernbus-Kontrolle in Lindau. Der 38-Jährige konnte den Beamten nicht erklären, woher er die Edelsteine hatte. Möglicherweise sind sie gestohlen. „Es wird derzeit geprüft, ob die Steine tatsächlich sehr wertvoll oder vielleicht doch nur Glassteine sind“, sagte ein Polizeisprecher. Falls sie echt sind, könnten sie laut einer ersten Schätzung 150.000 bis 200.000 Euro wert sein.

Zwei Haftbefehle lagen gegen den Mann vor

Zudem durfte der Bulgare gar nicht nach Deutschland einreisen und es lagen zwei Haftbefehle wegen Einbrüchen gegen ihn vor. Der 38-Jährige kam daher ins Gefängnis, wo er eine Reststrafe von 319 Tagen aus früheren Vergehen absitzen muss. Und ihn erwarten weitere Anzeigen, weil er Haschisch und verbotene Waffen bei sich hatte - einen Schlagring und einen Wurfstern.

dpa