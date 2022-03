Lindau: Lage, Geschichte, Wirtschaft, Sehenswürdigkeiten und Politik von Stadt und Landkreis

Altes Rathaus in Lindau © IMAGO

Lindau – alle Infos über die Lage, die Wirtschaft, die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der bayerischen Bodenseestadt im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz.

Die Stadt Lindau liegt im gleichnamigen Landkreis, der zum bayerischen Regierungsbezirk Schwaben gehört.

liegt im gleichnamigen Landkreis, der zum bayerischen Regierungsbezirk Schwaben gehört. Als Große Kreisstadt weist Lindau eine Fläche von 33 Quadratkilometern mit einer Bevölkerungsdichte von 772 Einwohnern pro Quadratkilometer auf.

Lindau gliedert sich in 48 Gemeindeteile; eine Besonderheit stellt die Lage der Altstadt im Stadtteil Insel dar.

Lindau – Die Stadt Lindau besteht aus der Kernstadt mit ihren 12 Ortsteilen sowie weiteren 36 Ortsteilen aus eingemeindeten Dörfern, die außerhalb liegen. Sechs Gemarkungen entsprechen ehemaligen Gemeinden, darunter auch die Insel Lindau, auf der sich die Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten befindet. Die Insel Lindau nimmt zwei Prozent der Gesamtfläche ein und beherbergt mit 3.000 Menschen 12 Prozent der Einwohner. Weitere 23.000 leben auf dem Lindauer Festland.

Die Städte Lindau und Lindenberg im Allgäu bilden mit je drei Märkten und Verwaltungsgemeinschaften sowie 14 weiteren Gemeinden den Landkreis Lindau. Dieser weist rund 82.000 Einwohner auf; Verwaltungssitz ist die Große Kreisstadt Lindau.

Lindau – die Lage der Insel- und Gartenstadt

Lindau dehnt sich im Süden des Ostufers des Obersees aus, der flächenmäßig den größten Teil des Bodensees bildet. 32,4 Quadratkilometer der Stadt erstrecken sich über das Festland und nehmen dabei 12 Kilometer des Bodenseeufers ein. Weitere 68 Hektar beträgt die Fläche der vorgelagerten Insel Lindau. Diese bestand einst aus der Vorderen Insel mit der Altstadt, der Hinteren Insel und der Römerschanze, die durch drei Brücken verbunden waren.

Die Insel und das Festland werden durch den Kleinen See voneinander getrennt. Östlich begrenzt ihn die 150 Meter lange Landtorbrücke, westlich stellt der Lindauer Bodenseedamm die Verbindung zum Stadtteil Aeschach auf dem Festland dar. Diese beiden Übergänge trennen den Kleinen See vom Bodensee ab, wobei die Brücke dem Straßen- und der Damm dem Bahnverkehr dient.

Lindau – die Meilensteine seiner Geschichte

Erste Besiedelungsspuren in Lindau weisen auf die Römerzeit zurück: 1888 wurden im Stadtteil Aeschach die Grundmauern eines Gebäudes aus dem 2. Jahrhundert mit Hypokaustheizung freigelegt; zudem wurden römische Münzen auf der Insel gefunden. Urkundlich erwähnt wurde Lindau erstmals 882, wobei es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um das ehemalige Kanonissenstift „Unserer Lieben Frau unter den Linden“ handelt.

Aufgrund der günstigen Lage am Schnittpunkt der Verkehrswege Lindau-Kempten und Bregenz-Buchhorn war der Markt ursprünglich in Aeschach angesiedelt. 1079 wurde er während des Inventurstreits aus Sicherheitsgründen auf die Insel verlegt.

Lindau im Mittelalter

Die folgende Übersicht bietet einen Überblick über die Geschichte der Stadt Lindau.

1180 erfolgte der Bau der Pfarrkirche St. Stephan, 1224 die Gründung eines Klosters.

1274 wurde Lindau durch König Rudolf I. zur Reichsstadt.

zur Reichsstadt. 1273 bis 1291, während der Regentschaft von König Rudolf von Habsburg, hatte Guta von Triesen das Amt der Äbtissin des Damenstifts zu Lindau inne.

das Amt der Äbtissin des Damenstifts zu Lindau inne. 1295 bis 1335 prägte die königliche Münzstätte von Lindau den „Ewigen Pfennig“ und förderte dadurch den Handel.

1496/97 berief Maximilian I. den Reichstag im Lindauer Rathaus an.

den Reichstag im Lindauer Rathaus an. Vermutlich von 1322 bis 1826 transportierte der „Lindauer Bote“ auf der Viamala wöchentlich Reisende, Post und Waren zwischen Lindau und Mailand. Johann Wolfgang von Goethe nutzte ihn ebenso wie Franz Xaver Mozart und Ulrich Fugger .

nutzte ihn ebenso wie und . Ab 1500 gehörte Lindau zum Schwäbischen Reichskreis des Heiligen Römischen Reichs.

1526 wurde Lindau im Zuge der Reformation evangelisch; 1529 zählte die Stadt am Reichstag zu Speyer zur protestantischen Minderheit. Sie schloss sich der evangelischen Bekenntnisformulierung von Martin Bucer , der sogenannten Confessio Tetrapolitana, an, wobei das Damenstift katholisch blieb.

, der sogenannten Confessio Tetrapolitana, an, wobei das Damenstift katholisch blieb. 1577 unterzeichnete der Bürgermeister Michael Buchschar mit der Konkordienformel die letzte Bekenntnisschrift der evangelisch-lutherischen Kirche.

mit der Konkordienformel die letzte Bekenntnisschrift der evangelisch-lutherischen Kirche. 1646/47 wurde Lindau während des Dreißigjährigen Krieges von den Schweden belagert.

1445 bis 1761 wurden im Rahmen der Hexenprozesse 18 Personen angeklagt, neun starben.

Lindau vom 19. Jahrhundert bis zur Neuzeit

1803 verlor Lindau durch den Hauptschluss der außerordentlichen Reichsdeputation den Status als freie Reichsstadt. Dem Lindauer Damenstift wurden im Zuge der Säkularisation die Besitztümer entzogen; Fürst August von Bretzenheim schloss einen Tauschvertrag und gab Lindau 1804 an Österreich ab.

1805 trat Österreich Lindau im Frieden von Pressburg an Bayern ab.

1824 erfolgte die Anbindung an das Schifffahrtsnetz; 1838 nahm mit dem DS Ludwig das erste Dampfschiff seinen Dienst am Bodensee auf.

1854 wurde Lindau an die Ludwigs-Süd-Nord-Bahn angebunden und mit dem Eisenbahndamm der Anschluss an die Insel Lindau hergestellt.

1856 entstand der neue Hafen und mit ihm zwei Wahrzeichen, der Bayerische Löwe und der Neue Leuchtturm.

1945 erhielt Lindau als Teil der französischen Besatzungszone einen staatsrechtlichen Sonderstatus.

1955 wurde Lindau erneut verfassungsrechtlich in den Freistaat Bayern eingegliedert.

Lindau – die wesentlichen Faktoren der Wirtschaft

In der Wirtschaft von Lindau nimmt der Tourismus einen hohen Stellenwert ein. Die Stadt zählt aufgrund ihrer reizvollen Lage im Dreiländereck zu den beliebtesten Zielen am Bodensee; sie wird von Urlaubern sowie zahlreichen Tagestouristen frequentiert. Zwei Ferienstraßen, der Bodensee-Radweg und der Bodensee-Rundweg, machen Lindau ebenso zum attraktiven Ausflugsziel wie die Spielbank am Seeufer.

Jährliche Veranstaltungen wie die Tagung der Nobelpreisträger, die Lindauer Psychotherapiewochen und das Treffen der Tiefenpsychologie ziehen ebenfalls viele Übernachtungsgäste an. Sie finden in der Inselhalle, einem internationalen Veranstaltungs-, Tagungs- und Kongresszentrum im Norden der Insel Lindau statt. Dieses bietet bis zu 2.000 Personen gleichzeitig Platz und dient auch als Location für Konzerte, Musicals, Messen und kulturelle Events.

Neben dem Tourismus und der Gastronomie stellt der Obstanbau einen wichtigen Wirtschaftsfaktor der Bodenseestadt dar. Zudem sind Konzerne wie Dornier, Metzeler, Liebherr und Continental AG in Lindau ansässig.

Lindau – die Sehenswürdigkeiten der Bodenseestadt

Die Altstadt auf der Insel Lindau steht unter Ensembleschutz. Ihre Sehenswürdigkeiten zeugen von der Geschichte der einstigen freien Reichsstadt.

Die Hafeneinfahrt wird durch die sechs Meter hohe Statue des Bayerischen Löwen und den 36 Meter hohen Neuen Leuchtturm flankiert.

In der Fußgängerzone des historischen Zentrums verläuft die Maximilianstraße. Hier lassen gut erhaltene Handwerker- und Bürgerhäuser erahnen, wie das Leben im 16. und 17. Jahrhundert aussah.

Am Bismarckplatz beeindruckt das Alte Rathaus von 1422 mit seiner gotischen Architektur und den Erweiterungen aus dem 16. und 19. Jahrhundert.

Die Stadtbefestigung entstand im 12. und 13. Jahrhundert und umschloss einst die gesamte Insel. Reste sind an der Nordmauer sowie entlang der Häuserzeile „Auf der Mauer“ zu sehen.

Auf das Jahr 810 geht das Münster „Unserer Lieben Frau“ am Marktplatz zurück. Gegenüber erhebt sich mit St. Stephan die größte Kirche der Stadt. Sie basiert auf einer dreischiffigen Basilika von 1180. Die Peterskirche am Schrannenplatz zählt aufgrund ihres romanischen Kerns aus dem elften Jahrhundert ebenfalls zu den ältesten Kirchen am Bodensee. 1380 wurde die Barfüßerkirche errichtet, die 1950/51 zum Stadttheater umgebaut wurde.

Sehenswert ist zudem die Villenzeile am Schachener Bodenseeufer. Sie umfasst unter anderem die Villa Toskana, das Schachen-Schlössele und die Lindenhof-Villa sowie die Schlösser Holdereggen und Senftenau.

Lindau – die Politik im Überblick

Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Lindau ist seit dem ersten Mai 2020 Claudia Alfons. Die deutsche Kommunalpolitikerin wurde 1983 in Friedrichshafen geboren und absolvierte in Freiburg ein Jurastudium. Bei der Kommunalwahl 2020 trat sie als parteilose Kandidatin der Freien Demokratischen Partei (FDP), der Bürger Union (BU) und der Lindau Initiative (LI) an. In der Stichwahl gewann sie gegen Mathias Hotz, der für die Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) antrat.

Auch auf Ebene der Landkreise ist sie in der Politik vertreten: 2020 zog sie für die FDP in den Kreistag Lindau ein. Gemeinsam mit 30 ehrenamtlichen Mitgliedern bildet die Oberbürgermeisterin den Stadtrat, in dem die Bunte Liste (BL) mit sechs Sitzen am stärksten vertreten ist. Die Ratssitzungen finden im historischen Rathaus im Stadtzentrum von Lindau statt, die Sitze der Stadtverwaltung befinden sich im Ortsteil Aeschach und an der Oberreitnauer Ach.