Wassermangel: Bayern will Bodensee anzapfen – Bürgermeister schreibt Brandbrief an Söder

Von: Patrick Mayer

Dürre und niedrige Pegelstände haben Süddeutschland erreicht. Bayerns Regierung erwägt, den Freistaat mit Wasser aus dem Bodensee zu versorgen. Aus Baden-Württemberg wird eine Forderung laut.

München/Konstanz - Er ist mit einer Größe von 536 Quadratkilometern das größte Trinkwasserreservoir Deutschlands: der Bodensee. Vier Millionen Menschen werden in Baden-Württemberg mit dem Wasser aus dem größten Binnengewässer der Bundesrepublik versorgt.

Bayern will ans Bodensee-Wasser – BaWü-Bürgermeister benennt Hürden

Jetzt will auch Bayern an das wertvolle Nass. Diese Vorstellung besprachen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bereits im Juni bei einem runden Tisch zur Wasserversorgung im Freistaat. Die Forderung aus München wird in der Staatskanzlei deutlich formuliert.

Dabei gibt es bei der Umsetzung in Zeiten anhaltender Dürre und immer augenscheinlicheren Wassermangels gewaltige Hürden zu nehmen. Das erklärt ein baden-württembergischer Bürgermeister und stellt seinerseits eine Forderung an die bayerische Landesregierung.

Größtes Trinkwasserreservoir Deutschlands: der Bodensee. Im entfernten Hintergrund sind die Appenzeller Alpen zu sehen, aus denen das Schmelzwasser in den See fließt. © IMAGO / Panthermedia

Nutzung von Bodensee-Wasser: Entscheidung liegt auch bei Österreich und Schweiz

„Wenn wir mehr Wasser aus dem Bodensee entnehmen wollten, müssen wir Vorlaufzeiten von zehn Jahren einkalkulieren. Das Wasserrecht am Bodensee ist kompliziert und aufwändig – schließlich müssen drei Anrainerstaaten in einem internationalen Verfahren einbezogen werden“, sagte Michael Beck, Oberbürgermeister von Tuttlingen, der Schwäbischen Zeitung. Der CDU-Politiker ist gleichzeitig auch der Vorsitzende des Zweckverbands Bodensee–Wasserversorgung (BWV).

Aktuell arbeite die BWV demnach daran, Bezugsrechte flexibler zu gestalten, schilderte der Beck der Tageszeitung: „So könnten wir etwas Luft gewinnen, um auf die Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels reagieren zu können.“ Aber: Es bräuchte auch die Erlaubnis Österreichs und der Schweiz, aus deren Gebirge letztlich Schmelzwasser über den Alpenrhein in den Bodensee gelangt - zum Beispiel aus den Appenzeller Alpen.

Bodensee-Trinkwasser für Bayern? Brandbrief an Söder und Kretschmann

Die Themen müssten dringend angegangen werden, erklärte er deshalb und forderte mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Bayern Tempo: „Trockenheit ist ja nicht nur in Franken ein Problem. Auch in unserem Versorgungsgebiet gibt es Städte wie Heilbronn, die dringend mehr Wasser benötigen.“ Beck schrieb deshalb einen Brief mit Vorschlägen an Söder und den baden-württembergischen Regierungschef Winfried Kretschmann (Die Grünen). Laut dem BWV-Vorsitzenden biete sich für den Südwesten sogar die Chance, als Wasserlieferant für den Freistaat zu dienen.

Aktuell würden zwei Milliarden Euro in die Verbesserung des Leitungsnetzes sowie der Förderanlage in Sipplingen bei Überlingen investiert, heißt es laut der Schwäbischen in seinem Brief an die beiden süddeutschen Ministerpräsidenten. Und weiter: „Da die BWV vor allem im nördlichen Teil des bisherigen Versorgungsgebietes investieren muss, könnte ich mir sehr gute Synergien vorstellen, wenn man dabei etwas größer denkt und künftig auch Teile Bayerns von der BWV versorgt werden. Das setzt freilich voraus, dass die beiden Länder frühzeitig ihre Planungen aufeinander abstimmen.“ Das ist bislang wohl noch nicht passiert. Er sehe „große Potenziale für eine engere Kooperation“, erklärte Beck demnach. Die Staatsregierung in München steht in dieser Frage unter Druck und macht ihrerseits umgekehrt Druck.

Trinkwasser der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) Die Bodensee-Wasserversorgung bezieht ihr Wasser aus 60 Metern Tiefe. Denn: Dort ist das Wasser gleichbleibend das ganze Jahr über fünf Grad kalt. Über Steigleitungen gelangt das Wasser in Quellbecken der Aufbereitungsanlagen auf dem Sipplinger Berg bei Überlingen. So werden mehrere tausende Liter Wasser pro Sekunde an die Oberfläche befördert. Mikroorganismen und Schwebstoffe werden mit Siebtrommeln ausgefiltert und durch die Zugabe von Ozon Bakterien und Keime deaktiviert. 130 Millionen Kubikmeter Wasser gelangen so im Jahr zu etwa vier Millionen Verbrauchern. (Quelle: „Weg des Wassers“, Bodensee-Wasserversorgung bei Youtube, Stand 31. Juli 2023, 19 Uhr)

Bodensee-Trinkwasser für Bayern? Markus Söder stellt Forderung an Baden-Württemberg

„Der Bodensee ist auch bayerisch“, hatte Söder im Juni mit Blick auf Lindau betont: „Das ist nicht nur Baden-Württemberg, deshalb ist das auch unser Gewässer.“ Umweltminister Glauber kann sich eine „Wasserspange“ aus Fernleitungen als „zweites Standbein“ vorstellen, sollte das Trinkwasser in Teilen des Freistaates tatsächlich mal knapp(er) werden. Laut „Dürremonitor“ des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung (UFZ) trifft dies im Sommer 2023 etwa in der Oberpfalz rund um Regensburg an der Grenze zu Tschechien zu. Eine außergewöhnliche Dürre im Gesamtboden mit einer gemessenen Tiefe von 1,80 Metern wird etwa auch für das gesamte Südbayern zwischen Passau, Berchtesgaden, München, Chiemsee und Allgäu festgestellt.

„Die Frage ist, ob da Bayern ein Parallelsystem aufbauen muss, oder man nicht die baden-württembergische Infrastruktur nutzen kann gegen Entgelt“, wird Glauber von der Schwäbischen zitiert. Dafür kommt offenbar nicht nur die BWV infrage, die über ein Leitungsnetz von über 1700 Kilometer Länge 149 Kommunen und 34 Wasserversorgungszweckverbände zwischen Überlingen, Tuttlingen, Schwäbischer Alb, Reutlingen, dem Großraum Stuttgart bis nach Heilbronn und Tauberbischofsheim mit Trinkwasser beliefert, während im Sommer 2023 am Bodensee wie schon im Vorjahr Niedrigwasser gemessen wird.

Die Aufbereitungsanlage für den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung befindet sich auf dem Berg oberhalb von Sipplingen zwischen Überlingen und Meersburg. Von hier aus werden vier Millionen Menschen mit Wasser versorgt. © IMAGO / Zoonar

Bodensee-Trinkwasser für Bayern? Fernleitungen aus BaWü nach Bayern wären möglich

Laut des Berichts wäre wohl auch die Landeswasserversorgung (LW) aus Langenau bei Ulm gesprächsbereit. Diese versorgt rund drei Millionen Menschen an der Grenze zu Bayern mit Trinkwasser, zum Beispiel auf der Ostalb. Denkbar wäre demnach eine Stichleitung, die das eigene Leitungsnetz mit einer Fernleitung nach Bayern verbinden könnte. Erste Gespräche zwischen den Umweltministerien in Stuttgart und München soll es bereits gegeben haben, jedoch noch ohne konkrete Ergebnisse. (pm)

