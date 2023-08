Nur ein Bundesland ist schlechter: Bayern liegt in ÖPNV-Ranking weit hinten

Von: Christoph Sahler

In einem ÖPNV-Ranking von „Allianz Pro Schiene“ belegt Bayern mit seinem Haltestellennetz im bundesweiten Vergleich nur Platz 15.

München - Die gemeinnützige Organisation „Allianz pro Schiene“ hat auf Basis einer Datenerhebung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ein ÖPNV-Erreichbarkeitsranking erstellt, das die Anbindung an Bus und Bahn in allen 16 Bundesländern vergleichen soll. Bayern schneidet dabei in mehreren Kategorien schlecht ab. Im Ländervergleich belegt der Freistaat Rang 15. Dahinter folgt nur noch Mecklenburg-Vorpommern.

Bayern schneidet im ÖPNV-Ranking schlecht ab. © Sven Hoppe/dpa

Bayern sieht in ÖPNV-Ranking schlecht aus: Wo der Freistaat nachbessern muss

Das BBSR hatte den prozentualen Anteil der Menschen ermittelt, die 2022 in Fußnähe zu einer Bus- oder Bahn-Haltestelle wohnten und wo an Werktagen mindestens 28 Abfahrten in beide Richtungen erfolgte. Daraus bildete die „Allianz pro Schiene“ die „akzeptable Erreichbarkeit“. Als solche gilt, wenn Bushaltestellen maximal 600 Meter und Bahnhaltestellen 1200 Meter entfernt sind.

Ein Blick auf das Ranking macht aber auch sofort deutlich, dass nicht alle Bundesländer in Deutschland pauschal miteinander verglichen werden können. So stehen mit Berlin, Hamburg und Bremen drei Stadtstaaten ganz oben. Am Tabellenende hingegen finden sich eben Flächenländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Niedersachsen, die ganz andere Antworten auf die ÖPNV-Erreichbarkeit finden müssen. Im Großstadt-Vergleich schafft es die deutsche Hauptstadt beispielsweise nicht einmal unter die besten 10.

ÖPNV-Ranking: So sieht es um die Erreichbarkeit von Bus und Bahn im Vergleich der Bundesländer aus

1. Berlin

2. Hamburg

3. Bremen

4. Saarland

5. Nordrhein-Westfalen

6. Baden-Württemberg

7. Hessen

8. Sachsen

9. Rheinland-Pfalz

10. Schleswig-Holstein

11. Sachsen-Anhalt

12. Thüringen

13. Brandenburg

14. Niedersachsen

15. Bayern

16. Mecklenburg-Vorpommern

Schaut man sich einzelne Städte genau an, schafft es Bonn ganz nach oben. Die ehemalige BRD-Hauptstadt überzeugt mit einer akzeptablen ÖPNV-Anbindung von 99,95 Prozent. Dahinter folgen Mainz, Offenbach sowie Frankfurt aus dem Rhein-Main-Gebiet, gefolgt von Fürth und Schweinfurt aus Bayern, die es beide auf 99,91 Prozent schafften.

Im Landkreis-Ranking steht Bayern dann doch vorne. Der Kreis Fürstenfeldbruck steht mit einem Erreichbarkeitsanteil von 99,16 Prozent an die Spitze. Auch der Landkreis München ist auf Rang acht mit 97,66 Prozent in die Top Ten. Hieraus wird allerdings auch wieder deutlich, wie abhängig der ÖPNV-Ausbau in Deutschland von Metropol-Nähe ist. Folglich finden sich unter den schwächsten zehn Landkreisen gleich sechs aus dem Freistaat: Straubing-Bogen, Cham, Haßberge, Donau-Ries, Landshut sowie Dingolfing-Landau. (csa)

Bayern schneidet im ÖPNV-Ranking schlecht ab. Besonders an Bushaltestellen auf dem Land fehlt es. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

