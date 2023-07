Sommerurlaub in Bayern: Diese sieben Traumreiseziele liegen im Freistaat

Von: Katarina Amtmann

Jedes Jahr stehen Reiselustige erneut vor der Frage: Wo soll es hingehen? Nicht immer ist dabei das Ausland die Antwort, denn auch Bayern bietet tolle Reiseziele.

München - „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“. Diese an Goethe angelehnten Worte treffen den Nagel auf den Kopf, besonders wenn es um Urlaub geht. Zwar reisen viele Deutsche gerne ins Ausland und verbringen ihren Urlaub gerne auf Mallorca, am Gardasee oder in Griechenland, doch auch Bayern hat traumhafte Ziele für den Sommerurlaub zu bieten - ein Überblick.

Sieben Top-Reiseziele in Bayern: Eibsee bietet Erholung und Aktivurlaub

Dieses Reiseziel könnte auch leicht mit der Karibik verwechselt werden, aber es liegt in Bayern, direkt am Fuß der Zugspitze: Der Eibsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Glasklares, türkises Wasser und lange Strände laden zum entspannen ein. Wer ein bisschen Action bevorzugt, kann sich Stand Up Paddle Boards, Ruder- oder Tretboote ausleihen oder den See zu Fuß umrunden.

Der Eibsee liegt am Fuß der Zugspitze im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Wer gerne aktiv unterwegs ist, kann den See zu Fuß umrunden, sich ein Stand Up Paddle Board oder ein Tretboot ausleihen. © IMAGO / imagebroker

Reiseziele in Bayern: Allgäu bietet Natur und Kultur

Auch das Allgäu bietet sich als Reiseziel an. Auf idyllischen Wanderwegen können Urlauber die Natur genießen, auch der Große Alpsee bietet Erholung. Doch auch kulturelle Aktivitäten sind im Allgäu möglich. So gibt es dort zum Beispiel gleich mehrere Schlösser zu besichtigen. Das bekannteste ist sicherlich Schloss Neuschwanstein. Nahezu direkt daneben liegt das Schloss Hohenschwangau.

Das Schloss Neuschwanstein, gesehen vom Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen am Forggensee, ist eines der Top-Ausflugsziele im Allgäu. Direkt nebenan befindet sich auch noch das Schloss Hohenschwangau. In der Region bieten sich aber auch Wanderungen an. © IMAGO / Panama Pictures

Sieben Reiseziele in Bayern: Mit dem Boot über den Königssee

Beliebt ist auch der Königssee in Oberbayern. Mit dem Boot kann man über den Königssee fahren, vorbei an St. Bartholomä bis nach Salet. Dort kann man entspannt die grüne Natur genießen. Um den Königssee verläuft außerdem ein Wanderweg (Malerwinkel-Rundgang), außerdem kann man mit der Jenner-Bahn auf den Berg fahren, um den Königssee von oben zu bestaunen.

Mit dem Boot können Urlauber bis nach Salet fahren, dort kann man inmitten grüner Natur spazieren gehen. Auf der Rückfahrt können Interessierte auch in St. Bartholomä aussteigen und sich dort umschauen, bevor es zurück zum Ausgangspunkt (Königssee Seelände) geht. Mit der Jenner-Bahn kann man außerdem bis auf den Hohen Jenner fahren und den Königssee von oben bestaunen. Wer nicht nur baden und entspannen will, sondern sich bewegen will, kann den Malerwinkel-Rundgang entlanggehen, der um den See verläuft. © IMAGO / imagebroker

Urlaub in der Fränkischen Schweiz: Aktivurlaub in Bayern

In der Fränkischen Schweiz gibt es für Urlauber viele Dinge zu sehen und zu erleben. Von Wandern über Klettern bis hin zu Kanu fahren und Biken, die Region bei Nürnberg, Bamberg und Bayreuth bietet Aktivurlaubern zahlreiche Aktivitäten. Außerdem gibt es dort über 1000 Höhlen, vor allem Tropfsteinhöhlen, wie die Region selbst auf ihrer Website berichtet. Auch Burgen und Ruinen sind dort zahlreich vorhanden, genauso wie idyllische kleine Städte.

Die Fränkische Schweiz bietet Aktivurlaubern eine große Auswahl an Aktivitäten: Biken, Kanufahren oder Klettern ist dort möglich. Dazu kommen idyllische Städte oder markante Felsformationen wie in Pottenstein. © IMAGO / imagebroker

An der Grenze zu Österreich: Urlaub in der Drei-Flüsse-Stadt Passau

Auch Passau ist eine Reise wert. Die Drei-Flüsse-Stadt liegt an der Grenze zu Österreich und nicht einmal zwei Stunden von Salzburg entfernt. In Passau selbst gibt es aber auch einiges zu entdecken: Die idyllische Innenstadt mit zahlreichen Cafés lädt zum Verweilen ein. Der Dom wird von vielen Touristen besucht, denn die Domorgel ist eine der größten Kirchenorgeln der Welt. An der Innpromenade bieten sich Spaziergänge an, von der Veste Oberhaus oder der Wallfahrtskirche Mariahilf hat man einen guten Blick über die Stadt.

Passau ist ebenfalls einen Besuch wert: Spaziergänge an der Innpromade, Kaffee trinken in der Altstadt oder ein Besuch der Veste Oberhaus. Außerdem liegt die Drei-Flüsse-Stadt an der Grenze zu Österreich, auch dorthin bieten sich Ausflüge an. © IMAGO / imagebroker

Urlaub im Bayerischen Wald: Aktivurlaub, Reise mit der Familie oder Wellness-Auszeit

Auch der Bayerische Wald gilt als beliebtes Reiseziel im Freistaat. Ob ein entspannter Urlaub mit der Familie, Aktivurlaub in der Natur oder eine Wellness-Auszeit. „Der Bayerische Wald hat für jeden Geschmack das perfekte Ferienerlebnis parat“, wirbt die Region auf ihrer Website. Dort werden sogar „Lieblingsplätze“ und alle Informationen für einen möglichen Besuch genannt. Laut der Website lohnen sich demnach unter anderem der Bogenberg, die Saußbachklamm oder die Osserwiese.

Falkenstein liegt in der Oberpfalz. Vom Wahrzeichen der Gemeinde, der Burg Falkenstein, reicht bei guter Sicht der Blick vom Turm bis zum Grossen Arber im Osten. Im ganzen Bayerischen Wald bieten sich Ausflüge an, für Aktivurlauber wird genausoviel geboten wie für Erholungssuchende oder Wellnessurlauber. © IMAGO / Manfred Segerer

Urlaub in Bayern: Rhön im Dreiländereck zwischen Bayern, Hessen und Thüringen

Auch die Rhön im Dreiländereck zwischen Bayern, Hessen und Thüringen ist einen Ausflug beziehungsweise Urlaub wert. Die Region bietet Berge, Wälder und Hochmoore. Im März 1991 ernannte die UNESCO die Rhön zum Biosphärenreservat, wie rhoentourist.de berichtet. In der Gegend kann man unter anderem das Freilandmuseum Fladungen (Landkreis Rhön-Grabfeld) oder den Bergsee Tintenfass besuchen.

Auch die Röhn ist einen Urlaub wert: Berge, Wälder und Hochmoore sind typisch für die Region. Auch Freilandmuseen oder Bergseen gibt es dort zu bestaunen. © IMAGO / imagebroker

Bayern ist laut einer Auswertung das beliebteste Reiseziel für Camper. Denn der Freistaat bietet die wohl schönsten Campingplätze.

