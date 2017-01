Weibersbrunn - Ein in Brand geratener Lastwagen in der Nähe von Weibersbrunn hat am frühen Donnerstagmorgen für eine Vollsperrung der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt gesorgt.

Die viel befahrene Strecke im Landkreis Aschaffenburg in Unterfranken sei seit 04.40 Uhr gesperrt und werde noch für mehrere Stunden nicht befahrbar bleiben, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei wahrscheinlich im Motorraum des Lkw ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

dpa

