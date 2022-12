Lkw-Fahrer in Notlage: Bürgermeister und Polizei helfen 48-Jährigem

Von: Katarina Amtmann

Er hatte bei Minusgraden im Fahrzeug übernachtet, die Heizung fiel aus. Polizei und Bürgermeister haben einem Lkw-Fahrer in Bayern geholfen.

Marktschorgast - Der Bürgermeister von Marktschorgast und die Polizei Stadtsteinach haben einem frierenden Lastwagen-Fahrer in seiner Notlage geholfen.

Lkw-Fahrer in Marktschorgast in Notlage - Batterie macht schlapp

Der Lkw-Fahrer (48) hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. Dezember, bei Minusgraden in seinem Fahrzeug übernachtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Batterie machte schlapp, sodass die Standheizung ausfiel und der Wagen am nächsten Morgen nicht startete. Versuche, die zuständige Speditionsfirma zu erreichen, blieben ohne Erfolg. Geld, um selbstständig den Pannenservice zu erreichen, fehlte dem 48-Jährigen.

Lkw-Fahrer in Marktschorgast in Notlage: Bürgermeister und Polizei helfen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entlud er ein Wohnmobil von seinem Lastwagen in Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) und schlief dort. Erst am Sonntagabend gelang es dem Mann dann, mit Hilfe eines Spaziergängers die Polizei zu kontaktieren. Weil eine weitere Nacht in dem kalten Fahrzeug nicht zumutbar gewesen wäre, kontaktierten die Beamten den Bürgermeister von Marktschorgast. Dieser organisierte dem Mann eine Notunterkunft. (kam/dpa)

