Lkw in Erlangen umgekippt – Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Von: Elisa Buhrke

In Erlangen ist ein LKW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und Stunden später im Krankenhaus verstorben. (Symbolbild) © Maximilian Koch/Imago

In Erlangen ist ein 64-jähriger Lkw-Fahrer nach einem Verkehrsunfall verstorben. Seine genaue Todesursache ist jedoch noch unklar.

Erlangen - Am Montagmorgen, 20. Februar, ist ein Lkw-Fahrer in Erlangen-Tennenlohe von der Fahrbahn abgekommen und wenige Stunden später im Krankenhaus verstorben. Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken war der 64-Jährige aus bisher ungeklärten Gründen von der Spur abgekommen, woraufhin sein Fahrzeug umfiel und in einer Böschung liegen blieb.

Lkw-Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert: Todesursache noch unklar

Als Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Unfallort ankamen, befreiten sie den Fahrer umgehend aus seinem Fahrzeug und lieferten ihn in ein Krankenhaus ein. Ob eine medizinische Ursache oder die durch den Unfall erlittenen Verletzungen seinen Tod herbeigeführt hatten, muss noch geklärt werden. Hierzu ermittelt ein Sachverständiger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Die Polizisten stellten dafür das Unfallfahrzeug sicher.

Am Unfallort traf die Feuerwehr Erlangen gemeinsam mit Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren Sicherungsmaßnahmen. Derweil blieb die Sebastianstraße im Bereich des Walderlebniszentrums in Erlangen gesperrt.

