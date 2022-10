Lkw überrollt Kind auf Schulhof: Elfjährige stirbt vor Augen ihrer Mitschüler - viele Fragen offen

Auf dem Pausenhof einer Schule in Haßfurt ereignete sich der tödliche Unfall. © NEWS5 / Merzbach

Ein Laster fährt rückwärts auf das Gelände einer Schule. Dabei erfasst er ein Mädchen. Die Schülerin ist sofort tot. Andere Kinder müssen das schreckliche Geschehen mitansehen.

Update vom 5. Oktober, 12.35 Uhr: Ein elfjähriges Mädchen starb auf einem Schulgelände in Haßfurt, als es von einem Lkw erfasst wurde (siehe Erstmeldung). Bis die Ursache für das Unglück feststeht, kann es aber noch dauern. „Im Schnitt dauert so etwas sechs bis acht Wochen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch gegenüber infranken.de. Eine Sachverständige sei noch am Dienstag am Unglücksort gewesen, sie erstelle nun ein Gutachten.



„Da wird beispielsweise drinstehen, ob am Lkw etwas kaputt war“, so der Sprecher gegenüber infranken.de. Bisher seien viele Fragen noch nicht geklärt, zum Beispiel, ob das Mädchen den Laster hören konnte. Bei vielen Lastwagen ertönt beim Rückwärtsfahren ein Piep-Signal. So sollen Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern verhindert werden.

Lkw überrollt Kind auf Schulhof: Elfjährige stirbt vor Augen ihrer Mitschüler

Erstmeldung vom 4. Oktober: Haßfurt – Eine Elfjährige ist auf einem Schulgelände in Haßfurt (Landkreis Haßberge) in Unterfranken von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Ein 48-jähriger Getränkelieferant sei mit einem Lkw rückwärts auf das Gelände im Bereich des Gymnasiums gefahren, um anzuliefern, teilte die Polizei mit. Beim Rückwärtsfahren habe er die Schülerin angefahren. Das Mädchen habe so schwere Verletzungen gehabt, dass es sofort gestorben sei.

Tragischer Unfall in Bayern: Elfjährige stirbt vor Augen ihrer Mitschüler

Mehrere Schüler hätten das Unglück, das sich gegen 14 Uhr ereignete, mitansehen müssen, sagte ein Polizeisprecher. Die Kinder würden von einem Krisenteam psychologisch betreut. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten. Die Angehörigen der Gymnasiastin seien vor Ort und würden ebenfalls von einem Team betreut.

Auf dem Gelände des Schulzentrums liegt auch eine Grund- und Mittelschule. Um den Unfallort richteten die Retter einen Sichtschutz ein. Die Polizei ermittelt nun weiter, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (dpa)

