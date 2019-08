„Löwenmarsch“ - Prinz Ludwig von Bayern läuft für ein großes Ziel

Wandern für den guten Zweck: Ludwig Prinz von Bayern sammelte am Wochenende mit einem 100 Kilometer langen Marsch Geld für ein Entwicklungsprojekt in Kenia.

Kaltenberg – Die Sonne knallt heiß vom weißblauen Himmel an diesem Samstagnachmittag. Kaiserwetter über Schloss Kaltenberg. Um 14.02 Uhr lässt ein lauter Böllerschuss die Luft glitzern. 200 Menschen setzen sich in Bewegung. Der Marsch beginnt.

Vornweg läuft Ludwig Prinz von Bayern, Ururenkel des letzten bayerischen Königs. In Lederhose, Karohemd und Janker wirkt der 37-Jährige, als wolle er mit Freunden einen Abend auf der Wiesn verbringen. Tatsächlich aber hat er heute Großes vor. Einen 100-Kilometer-Marsch. Den „Löwenmarsch“.

Prinz Ludwig von Bayern: Das steckt hinter seinem „Löwenmarsch“

Prinz Ludwig ist hauptberuflich natürlich nicht Prinz, sondern Entwicklungshelfer. Einen Großteil des Jahres verbringt er in Kenia für das Projekt „Learning Lions“, das er mitbegründet hat. In der Region Turkana im Norden des ostafrikanischen Landes wird damit jungen Menschen die kostenlose Ausbildung in den Bereichen IT-Dienstleistungen und Digitale Medien ermöglicht. In fünf Jahren haben bislang etwa 200 Schüler eine Lehre gemacht. Nun soll ein Campus entstehen, der 500 Schülern gleichzeitig Platz bietet. Dafür hat Prinz Ludwig den „Löwenmarsch“ auf die Beine gestellt.

„Löwenmarsch“: 100 Kilometer wandern mit Prinz Ludwig von Bayern - Bilder Zur Fotostrecke

Das Ziel: 100 Kilometer wandern in 24 Stunden. Von Schloss Kaltenberg bei Geltendorf bis nach Schloss Hohenschwangau im Ostallgäu. Pro gelaufenem Kilometer kommt für jeden Teilnehmer eine bestimmte Spendensumme zusammen. Freilich könnte der Prinz auch einfach einen Spendenaufruf starten. Doch das reicht ihm nicht. „Es ist heutzutage einfach wichtig, zu zeigen, dass einem die Dinge am Herzen liegen. Und dafür an die eigenen Grenzen zu gehen, ist in meinen Augen etwas sehr Positives.“, sagt er.

+ Ludwig Prinz von Bayern schnürt in der Arena Schloss Kaltenberg die Schuhe. © Weber Gut vorbereitet ist er nicht. „Ich hätte viel mehr trainieren müssen“, gesteht er und lacht. Bevor der Marsch startet, spricht Staatsminister Florian Herrmann (CSU), der im Namen des Freistaats Bayern 478.500 Euro spendet. „Der Löwenanteil des neuen Campus ist damit wohl gesichert“, sagt Herrmann, der eine Teilstrecke mit wandert. Wenn alles klappt, kann der Bau des Campus mithilfe des „Löwenmarsches“ noch diesen Herbst beginnen, sagt Prinz Ludwig.

Noch wirkt er fit, ebenso wie die anderen Teilnehmer, die mit etwa elf Kilometern pro Stunde der bayerischen Fahne hinterher laufen, die Florian Herrmann schwingt. Sie schreiten hinaus auf die Straßen Kaltenbergs, vorbei an Vorgärten mit unfreundlich dreinblickenden Gartenzwergen und dafür umso freundlicher winkenden Anwohnern. Nach einem Kilometer verwandelt sich der Pulk in eine lange Schlange. Einige Teilnehmer marschieren voraus, als wollten sie die 100 Kilometer noch vor Einbruch der Dunkelheit hinter sich bringen. Auch ein Hund läuft mit. Er hat eine eigene Startnummer. Der Hund schaut traurig.

In der Mitte läuft Prinz Ludwig. Mittlerweile hat er einen Hut aufgesetzt, zum Schutz vor der Augustsonne, welche die Wanderer auf offenem Feld gehörig ins Schwitzen bringt. Seinen dicken Janker trägt der Prinz allerdings noch immer, erst nach vier Kilometern in der Mittagssonne legt er ihn ab.

Etwas mehr dem Wetter entsprechend gekleidet sind Christine Heim und Cornelia Marschall aus Mindelheim. Die beiden Frauen tragen Sportlerkleidung und leichtes Schuhwerk. Sie haben sich als Ziel gesetzt, 40 Kilometer bis nach Wessobrunn zu marschieren. „Dann schauen wir mal, ob wir weitermachen“, sagt Cornelia Marschall. Vom Löwenmarsch haben sie in der Zeitung gelesen. Dass man sportlich aktiv sein und dabei noch einen guten Zweck erfüllen kann, finden die beiden toll. „Und einen Prinzen trifft man auch nicht alle Tage.“

Gleich 100 Kilometer vorgenommen haben sich Ben Freely aus England und Paulo Geusau aus Holland. Sie sind miteinander verwandt. Paulo war im Jahr 2018 als Volunteer bei den Learning Lions in Kenia und hat dort zwei Monate als Lehrer gearbeitet. „Das Ziel sind 100 Kilometer“, sagt Ben, „Aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Es wird ja pro Kilometer abgerechnet. Also gespendet wird auf jeden Fall.“

Löwe Ludwig läuft für ein großes Ziel

Am Sonntagmorgen laufen die ersten Teilnehmer dann bereits um 7.15 Uhr in Schloss Hohenschwangau ein, bis es um 13.50 Uhr dann auch die letzten der rund 300 Wanderer geschafft haben. 44 der 102 dafür angemeldeten Teilnehmer haben 100 Kilometer zu Fuß hinter sich gebracht. Auch Prinz Ludwig von Bayern ist unter ihnen. Der Löwe hat seinen Marsch beendet. Wie viele Spenden dadurch zusammengekommen sind, lässt sich noch nicht sagen – in jedem Fall mehrere tausend Euro.

+ Vorfahrt für Wanderer: Beim Überqueren der Straßen mussten Autofahrer warten. Auch ein Hund lief mit. © Weber

Ludwig von Bayern bildet in der afrikanischen Kleinstadt Lodwar junge Kenianer aus. Lesen Sie in einem tz-Interview (2016) mehr über sein Projekt.

Fürsten, Freiherrn und Barone – gibt es in Bayern eigentlich alles nicht mehr. Abgeschafft, seit der Revolution im Jahr 1918. Oder doch nicht so ganz? Eine kleine Adels-Titel-Kunde bei Merkur.de.