Gewalttäter aus geschlossener Abteilung ausgebrochen - Polizei fahndet nach 37-Jährigem

Ein Gewalttäter ist aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main geflohen. Die Polizei fahndet nach ihm und bittet um Hilfe.

Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet:

Lohr am Main - Es ist bereits das zweite Mal: Wieder ist der Gewalttäter Eugen Sichwart aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main geflohen. Bereits Mitte Februar hatte sich der 37-Jährige unerlaubt vom Gelände der Klinik entfernt. Anfang März war er von der Würzburger Polizei festgenommen und zurück ins Bezirkskrankenhaus gebracht worden.

Polizei aus Lohr am Main fahndet intensiv nach dem Mann

Der 37-Jährige hatte dem aktuellen Sachstand nach gemeinsam mit zwei weiteren Probanden gegen 22.15 Uhr gewaltsam die Verriegelung eines Fensters in einem Aufenthaltsraum aufgebrochen und anschließend versucht, vom Innenhof aus die Umzäunung des Geländes zu überwinden. Während das Klinikpersonal zwei der Männer noch auf dem Klinikgelände ergreifen konnte, gelang Eugen Sichwart die Flucht.

Die Polizei aus Lohr am Main hat umgehend eine intensive Fahndung eingeleitet und dabei auch Unterstützungskräfte miteinbezogen. Bislang jedoch ohne Erfolg. Der Mann ist seit Mitte 2018 unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main untergebracht.

So wird Eugen Sichwart beschrieben

Durch die Veröffentlichung eines Lichtbildes und der Fahndung in der Öffentlichkeit erhofft sich Polizei nun auch Hinweise aus der Bevölkerung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

• Etwa 170 cm groß

• Schlanke Figur

• Schmales Gesicht

• Braune, bis über die Ohren reichende glatte Haare

• Tätowierung am linken Oberarm (Herz)

• Bekleidet mit dunkler Jogginghose und dunklem Pullover

Zeugen, die eine Person gesehen haben, bei der es sich um Eugen Sichwart handeln könnte, oder die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich über den Notruf 110 zu melden.

