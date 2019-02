Verspätungen und Zugausfälle in Bayern und Hessen

Wegen Gleisschäden am Bahnhof im unterfränkischen Lohr am Main müssen Züge zwischen Frankfurt und Würzburg derzeit über Fulda umgeleitet werden. (Symbolbild)

Wegen Gleisschäden

Fernverkehrszüge zwischen Würzburg und Frankfurt am Main müssen über Fulda umgeleitet werden, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Der Grund sind Gleisschäden am Bahnhof in Lohr am Main.