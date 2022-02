Glückspilz aus Bayern räumt groß ab: Lottospieler gewinnt über 17 Millionen Euro

Von: Katarina Amtmann

Bei der Lotto-Ziehung am Samstag gewann ein Spieler aus Bayern 17 Millionen (Symbolbild). © Swen Pförtner/dpa/dpa-Bildfunk

Bei der Lotto-Samstagsziehung hat ein Spieler aus Bayern abgeräumt: Ein Glückspilz aus Bayern gewann über 17 Millionen Euro.

München - „Die Geschenke zum Valentinstag könnten irgendwo in Unterfranken etwas üppiger ausfallen.“ So beginnt die Pressemitteilung von Lotto* Bayern am Montag (14. Februar). Denn dort hat ein Glückspilz bei der letzten Samstagsziehung (6aus49*) über 17 Millionen Euro abgeräumt, genauer gesagt 17.113.779,20 Euro.

Lotto Bayern: Spieler aus Unterfranken gewinnt 17 Millionen Euro

Der Tipp wurde anonym abgegeben. Alle Lottospieler „aus Unterfranken sollten deshalb ihre Spielquittungen zücken und prüfen“, ob sie die sechs Richtigen getippt haben.*

Lottospieler aus Bayern räumt ab: Das waren die sechs Richtigen mit Superzahl

Die sechs Richtigen: 2 - 13 - 17 - 31 - 39 - 48

Superzahl: 6

Lotto-Spieler aus Unterfranken gewinnt 17 Millionen Euro - mit 20,55 Euro Einsatz

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Der millionenschwere Spielauftrag wurde mit einem Vollsystemtipp 6aus7 erzielt. Nach den Spielregeln können beim LOTTO Vollsystem 6aus7 anstatt der im LOTTO 6aus49 üblichen sechs anzukreuzenden Glückszahlen sieben Glückszahlen angekreuzt werden. Dabei nehmen alle mathematisch möglichen Tippreihen von je sechs Zahlen, die sich aus den angekreuzten sieben Zahlen bilden lassen, an der Ziehung teil. Der Systemtipp traf nicht nur die Gewinnklasse 1 (sechs Richtige plus Superzahl) mit einer Gewinnquote von 17.074.092,80 Euro, sondern auch sechs weitere Treffer in Gewinnklasse 3 (fünf Richtige plus Superzahl) mit insgesamt 39.686,40 Euro.“

20,55 Euro hatte der Gewinner oder die Gewinnerin in den Schein investiert. Unter Vorlage der Original-Spielquittung kann der Gewinn bei Lotterien Spielbanken Bayern angefordert werden. Zeit hat er oder sie dafür bis zum 31. Dezember 2025. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA