Es winkt ein gigantischer Jackpot: Gibt es bald den 1000. bayerischen Lotto-Millionär?

Im Eurojackpot wartet aktuell eine gigantische Summe auf einen neuen Besitzer. Kommt er aus Bayern, ist es der 1000. Lotto-Gewinn der dorthin geht.

Genau 999 Menschen hat LOTTO Bayern bisher im Freistaat mit seinem Spielangebot zu Millionären gemacht. Das berichtet Lotto Bayern in einer Pressemitteilung. Seit seiner Errichtung als „Bayerische Staatslotterie“ im Jahr 1946 habe der staatliche bayerische Glücksspielanbieter dabei 746 Millionären ihre Gewinne in D-Mark ausbezahlt, seit 2002 kamen laut Mitteilung 253 Euro-Millionäre hinzu.

Lotto Bayern: Eurojackpot ist prall gefüllt

Den größten Vogel schossen demnach drei Handwerker aus Mittelfranken ab, die bei LOTTO 6aus49 am 23. September 2015 knapp 33,3 Millionen Euro gewannen. Der zweithöchste LOTTO-Gewinn in Bayern belief sich 2009 – ebenfalls an einem 23. September - auf rund 31,7 Millionen Euro.

Lotto: Geht der Eurojackpot nach Bayern? Es wäre das 1000. Mal

„Wir warten täglich darauf, dass ein Spielteilnehmer die magische Grenze von 1000 bayerischen Millionären knackt“, sagt Friederike Sturm. Die Präsidentin von LOTTO Bayern würde sich besonders darüber freuen, wenn es bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag so weit wäre, denn: „Der Eurojackpot ist mit der maximalen Gewinnsumme von 90 Millionen Euro prall gefüllt.“ Der bisherige höchste bayerische Gewinn bei der internationalen Lotterie fiel am 10. Februar 2017 mit rund 22,5 Millionen Euro an.

Freilich kann die Schallmauer bereits bei der Mittwochsziehung im LOTTO 6aus49 oder bei der täglichen Zahlenlotterie KENO durchbrochen werden.

