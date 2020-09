Bayern: Frau gewinnt zehn Millionen Euro im Lotto - doch sie machte eine Sache anders als gewohnt

Eine Rentnerin aus Oberfranken hat zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen - bei ihrem Glückstipp machte sie eine Sache anders als gewohnt.

München - Finanziell ausgesorgt hat eine Mitte 60-jährige Rentnerin aus Oberfranken. Ein Super-Sechser, also sechs Richtige plus Superzahl, im Lotto 6aus49* machte sie zur Millionärin - und zwar fast zehnfach. 9.789.321,60 Euro hat die Frau bei der Lottoziehung am vorletzten Mittwoch gewonnen - „bei einem reinen Spieleinsatz von 4,50 Euro für zwei getippte LOTTO-Felder und der Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel 77.“ Das teilte Lotto Bayern mit.

Lotto 6aus49: Rentnerin aus Oberfranken gewinnt zehn Millionen Euro

Die glückliche Gewinnern spielt erst seit knapp einem Jahr regelmäßig Lotto 6aus49*. Am liebsten spielt sie einen Lotto-Normalschein, „auf dem sie die Zahlen frei nach Lust und Laune ankreuzt", wie Lotto Bayern weiter mitteilte. Erstmals anders gelaufen ist es bei ihrem millionenschweren Gewinnertipp: „Diesmal zog ich aus unerklärlichen Gründen ganz bewusst die 18 der 19 vor, obwohl beim Ankreuzen der Stift eigentlich schon auf der 19 gelegen wäre.“ Eine lukrative Entscheidung für die Rentnerin.

Lotto Bayern: Rentnerin gewinnt Millionen und hat mit dem Gewinn bereits Pläne

Pläne hat die Frau auch schon: Sie wird nun bald selbst Hauseigentümerin und wechselt außerdem die Seite von der Mieterin zur Vermieterin: „Vorausschauend für meine Familie will ich meinen Gewinn in ein Eigenheim und in Immobilien investieren, die ich dann vermiete. Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, dass sowas mal auf mich zukommt.“

Erst im Mai hatte ein 25-jähriger Oberfranke den Eurojackpot* geknackt. Mit seinem Gewinn von 90 Millionen Euro steht der junge Mann an der Spitze der jemals in Deutschland erzielten Lotteriegewinne, zusammen mit weiteren deutschen Gewinnern aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die am 7. Februar 2020 und am 14. Oktober 2016 ebenfalls je 90 Millionen Euro gewonnen haben.

Ein Lottospieler räumte bei der Zusatzlotterie Spiel 77 mehrere Millionen Euro ab. Er spielte mit einem Eurojackpot-Schein. Doch der Glückspilz hat sich noch nicht gemeldet. (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

