Ein Millionär mehr in Unterfranken: Glückspilz gewinnt 1 Million Euro im Lotto

Von: Tanja Kipke

Teilen

Mit der Losnummer 6576291 gewann ein Unbekannter eine Million Euro bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance. © dpa

Ein Unbekannter aus Unterfranken kann sich über eine Menge Geld freuen. Bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance zog er die richtigen Zahlen.

Unterfranken – Der Samstag (2. Juli) war für eine noch unbekannte Person aus Unterfranken ein Glückstag. Er oder sie hatte am Gewinnspiel 6aus49 sowie an Spiel 77, Super 6, der GlücksSpirale und Sieger-Chance teilgenommen. Die Glückszahlen überließ der Unbekannte dem Zufallsgenerator Quicktipp, wie Lotto Bayern berichtet. „Es war die Losnummer 6576291, die sich als Glücksgriff erwies.“

Lottogewinn in Bayern: Unterfranke darf sich über 1 Million Euro freuen

Und der Glücksgriff hatte es in sich: 1 Million Euro gewann die noch unbekannte Person aus Unterfranken durch das richtige Los bei der Sieger-Chance. Es ist bundesweit in diesem Jahr das zweite Mal, dass der Höchstgewinn der Zusatzlotterie gewonnen wurde. Für den Tippschein hatte der Glückspilz 29,90 Euro ausgegeben. Mit dem Schein ist er auch noch bei der Ziehung am Mittwoch dabei. Ob er dann nochmal abräumt, bleibt abzuwarten.

Erst Ende Mai konnte sich ein Bayer ebenfalls über einen hohen Gewinn freuen. Er knackte den Eurojackpot und bekam 17 Millionen Euro.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.