Sechs Richtige getippt: Familienvater aus Franken gewinnt Wahnsinns-Summer im Lotto - „Wie jetzt?“

Davon durften wohl alle Lottospieler träumen: Ein Familienvater aus Franken in Bayern räumte mit sechs Richtigen einen riesigen Gewinn ab. Zunächst war er sprachlos.

Über einen Geldsegen darf sich ein Familienvater aus Bayern freuen.

Der Mann aus Mittelfranken räumte mit sechs Richtigen im Lotto ab.

Als er von seinem Mega-Gewinn erfuhr, war er zunächst sprachlos.

München - Unglaubliches Glück hatte ein Familienvater aus Mittelfranken in Bayern. Der Mann hatte beim Lottospielen als einziger Spieler die sechs richtigen Gewinnzahlen der Mittwochsziehung ausgewählt. Nun ist er um rund 3,5 Millionen Euro reicher.

Bayern: Familienvater aus Franken gewinnt Hammer-Summer im Lotto - „Wie jetzt?“

Wie Lotto Bayern in einer Pressemitteilung bekannt gibt, habe der Mann via Internet Lotto gespielt. Mit den sechs richtigen Gewinnzahlen 3, 15, 20, 34, 35 und 43 erzielte er als einziger Spielteilnehmer am Mittwoch (29. Juli) deutschlandweit im LOTTO 6aus49 einen Treffer in der 2. Gewinnklasse. Bei der exakten Gewinnsumme handelt es sich um 3.452.009,60 Euro.

Dass er bei den Tippzahlen ein wirklich gutes Händchen hatte, konnte der neue Lottomillionär zunächst kaum glauben. Laut Lotto Bayern habe es dem Mann Mitte 30 erstmal einmal die Stimme verschlagen. Da der Mann über das Internet spielte, habe man ihn schon frühzeitig kontaktieren können. „„Wie jetzt, über drei Millionen Euro?“ Ich kann dazu jetzt gar nichts sagen, bin einfach nur platt. Das muss sich setzen“, habe er zunächst gesagt.

Lotto in Bayern: Familienvater aus Franken gewinnt Hammer-Summe - Pläne stehen noch aus

Doch wofür will der Familienvater aus Mittelfranken die rund 3,5 Millionen Euro nun verwenden? Die Entscheidung dafür ist offenbar noch nicht gefallen. Mit der Familie soll bei einem gemeinsamen Abendessen über künftige Investitionen und Pläne beraten werden.

Doch auch für andere Lottospieler besteht aktuell noch Hoffnung. Der „Super-Sechser in der Gewinnklasse 1“ - also sechs Richtige und die richtige Superzahl - blieb bislang unbesetzt. Der Jackpot wächst deshalb zur kommenden Samstagsziehung in dieser Gewinnklasse auf rund 17 Millionen Euro an, teilt Lotto Bayern mit. (nema)

