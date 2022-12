„Über fünf Millionen Euro unter dem Weihnachtsbaum“: Lotto Bayern sucht unbekannten Millionär

Von: Felix Herz

Ein bisher unbekannter Lotto-Spieler aus Oberbayern gewann bei jüngst mehr als fünf Millionen Euro – meldete sich aber noch nicht. (Symbolbild) © Shotshop / agrarmotive / IMAGO / Merkur-Collage

Wer ist Millionär? Diese Frage stellt sich derzeit Lotto Bayern. Denn ein bislang unbekannter Spieler hat den Jackpot geknackt – und sich noch nicht gemeldet.

München – Kurz vor Weihnachten mehrere Millionen Euro im Lotto gewinnen – das dürfte der Traum zahlreicher Spieler in den vergangenen Tagen und Wochen gewesen sein. Für einen Menschen aus Bayern ist diese Sehnsucht nach dem großen Geld nun wahr geworden – nur gemeldet hat sich der glückliche Gewinner noch nicht.

Erst Ende Oktober war man in Bayern auf der Suche nach Lotto-Multimillionären gewesen – am Ende mit Erfolg.

Anonymer Lotto-Spieler streicht Fünf-Millionen-Gewinn ein

Laut Pressemitteilung von Lotto Bayern, die mit „Über fünf Millionen Euro unter dem Weihnachtsbaum“ betitelt ist, hat der Spielteilnehmer bei der vergangenen Ziehung genau 5.018.021 Euro gewonnen. Noch gehört dem Gewinner oder der Gewinnerin das Geld jedoch nicht, wie Lotto Bayern bemerkt. Denn: Der Multimillionär in Spe ist bislang unbekannt.

Etwas Zeit bleibt aber: Bis spätestens Ende 2025 muss sich der Spielteilnehmer mit seiner gültigen Spielquittung, die er in einer oberbayerischen Lotto-Annahmestelle abgegeben hatte, bei der „Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung“ melden, heißt es.

Unglück im Glück? Nur eine Zahl fehlte zum „Supersechser“

Für den derzeit anonymen Gewinner aus Oberbayern waren die am Mittwoch, 21. Dezember, gezogenen Zahlen der Weg zum Geld-Glück. Mit den Gewinnzahlen 2, 22, 24, 42, 47 und 49 sicherte sich der Spielteilnehmer einen Treffer in der Gewinnklasse 2. Nur die Superzahl 1 fehlte zum „Supersechser“, heißt es bei Lotto Bayern. Bei einem mehrfachen Millionen-Gewinn wird er das bisschen Pech wohl aber verkraften können.

Abschließend heißt es in der Pressemitteilung: „Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung empfiehlt allen Spielteilnehmer/innen, ihre in Oberbayern für die Ziehung vom 21. Dezember abgegebenen Spielquittungen aufmerksam zu prüfen.“ Wer am Mittwoch also Lotto gespielt hat – vielleicht wartet da ein kleines Sümmchen. (fhz)

