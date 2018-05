Lottospieler aus Bayern knackt Doppeljackpot und gewinnt riesiges Vermögen

Schon wieder hat ein Lotto-Spieler ein Bayern ausgesorgt: Es ist schon der vierte große Lotto-Gewinn, der im Mai im Freistaat gefeiert wird.

Ein Lottospieler aus Mittelfranken hat seinen Spielauftrag für die Ziehung der Gewinnzahlen am Mittwoch als Einziger mit den „sechs Richtigen“ 7, 16, 29, 36, 45 und 47 und der korrekten Superzahl 6 abgegeben.

Gigantischer Lotto-Gewinn

Weil es in ganz Deutschland außer ihm am Mittwoch auch niemand gelang, sechs Richtige ohne Superzahl zu erzielen, knackte der Mittelfranke also gleich zwei Jackpots. Der Jackpot in Gewinnklasse 1 (sechs Richtige plus Superzahl) war auf rund acht Millionen, der Jackpot in Gewinnklasse 2 (sechs Richtige ohne Superzahl) auf rund drei Millionen angewachsen. Die exakte Gewinnsumme beläuft sich auf 11.352.207,50 Euro. Für seinen riesen Gewinn hatte er zuvor 8,75 Euro investiert.

Der frisch gebackene Multimillionär hat seinen Tippschein anonym abgegeben und ist bisher noch unbekannt. Der Glückliche hat bis Ende 2021 Zeit, seinen Gewinn bei LOTTO Bayern geltend zu machen.

Regelrechte Lotto-Glückssträhne für bayerische Spieler

Zuletzt ist der Freistaat offenbar mit Lotto-Glück gesegnet. Erst vor zwei Tagen kam die Meldung, dass ein Bayer bei der Glücksspirale abräumte, nun aber vor einer schwierigen Entscheidung steht. Auch ein Lotto-Spieler aus Oberbayern sahnte schon im Mai richtig ab. Dem Familienvater gönnt man die Millionen von Herzen. Zudem hatte auch auch ein Spieler Glück, der am Flughafen München seinen Schein abgab, wie merkur.de berichtete.

