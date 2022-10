„Das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen“: Rentner aus Oberbayern jetzt Millionär

Von: Tanja Kipke

Glückspilz gewinnt eine Million Euro: Ein Oberbayer tippte Anfang Oktober die richtigen Zahlen im Spiel 6aus49. © IMAGO/Felix Schlikis

Glückspilz aus Oberbayern: Ein Senior gewann über eine Million Euro im Lotto. Mit dem Geld will er als Erstes eine „Fernreise“ machen.

München – Die Ziehung, die einen 77-jährigen Oberbayer über Nacht zum Millionär machte, ist bereits einige Wochen her. Bei der Samstagsziehung am 1. Oktober hatte der Rentner die gezogenen Gewinnzahlen 1,3,19,37,43 und 49 innerhalb eines Tippfelds beim Spiel 6aus49 angekreuzt, wie Lotto Bayern mitteilt. Lediglich die gezogene Superzahl 0 fehlte bei seinem Spielauftrag. Mit den sechs Richtigen gewann er dennoch die stattliche Summe von 1.031.692,10 Euro.

Oberbayer gewinnt Million im Lotto: Mann feiert Gewinn „erstmal mit einem Bier“

Mit den Worten „das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen“ stellte er sich bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung als Gewinner vor. Für seinen millionenschweren Tipp hatte der Senior 2,90 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr ausgegeben.

Nach seinem Erfolgsrezept befragt, gab der 77-Jährige an, keine besondere Strategie anzuwenden. „Ich fülle pro Ziehung immer nur zwei Tippfelder aus und kreuze immer andere Zahlen an.“ Der siebenstellige Gewinn kam daher umso überraschender für ihn. Laut Lotto Bayern feierte der Mann das Ganze „erst mal mit einem Bier“. Was er als frischgebackener Millionär mit dem Geld vorhat, wolle er sich in aller Ruhe überlegen. Der 77-Jährige lebt allein. „Eine Fernreise“ könnte er sich als erste Investition durchaus vorstellen. Wo die Reise hingehen soll, verrät er allerdings nicht.

Video: 21 Millionen Euro: Lotto-Gewinner aus Oberfranken gesucht

Erst am Wochenende gewann ein Unbekannter aus Oberfranken satte 21 Millionen Euro. Wer der glückliche Gewinner ist, ist jedoch noch unklar. Lotto Bayern sucht nach dem Multimillionär. (tkip)

