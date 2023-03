Eurojackpot mit nur 4,50 Euro geknackt: Über 73 Millionen gehen nach Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Eine Person aus Bayern hat den Eurojackpot geknackt und 73 Millionen Euro gewonnen (Symbolbild). © IMAGO / mix1

Der Eurojackpot wurde am Dienstag geknackt, 73 Millionen Euro gehen nach Bayern. Eine zweite Person im Freistaat darf sich ebenfalls über einen großen Gewinn freuen.

München - Zahlreiche Menschen haben bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag auf den großen Gewinn gehofft. Einer oder eine hat es geschafft und den Jackpot geknackt - und die Millionen gehen nach Bayern, wie die Lotterie bekanntgab.

Eurojackpot geknackt: Über 73 Millionen Euro gehen nach Bayern

Ein Glückspilz aus dem Freistaat hat am Dienstagabend, 28. März, beim Eurojackpot groß abgeräumt. Fünf richtige Gewinn- und zwei Eurozahlen bringen dem Glückspilz einen Gewinn von stolzen 73.860.867,70 Euro. Er oder sie stammt aus Oberbayern, wie Lotto Bayern in einer Pressemitteilung erklärte. Der Spielauftrag wurde mit einem Einsatz von 4,50 Euro abgegeben, weil der- oder diejenige nur mit zwei gespielten Tippfeldern am Eurojackpot teilgenommen hatte.

Eurojackpot am Dienstag, 28. März Gewinnzahlen: 6 - 12 - 36 - 37 - 44 / Eurozahlen: 1 - 11 Person aus Bayern gewinnt 73.860.867,70 Euro

Eurojackpot geht nach Bayern - Weiterer Lotto-Gewinn im Freistaat

Die nächste Gewinnklasse - also fünf Richtige und eine korrekte Eurozahl - blieb unbesetzt. Fünf Richtige und null Eurozahlen schafften zwei Lotto-Spieler, einer davon erneut aus Bayern. Der zweite Glückspilz kommt aus Hessen. Diese Beiden dürfen sich über jeweils 399.236,60 Euro freuen.

Im vergangenen Jahr hatte eine Person aus Bayern bereits über 17 Millionen Euro beim Eurojackpot abgeräumt. Insgesamt 31 neue Millionäre hat der Freistaat 2022 bekommen. Zumindest, wenn man nur die Lotto-Millionäre zählt. Das ist Rekord im Freistaat und ein Segen für die Staatskasse. (kam)

Ein Internet-Spielteilnehmer aus Bayern hat Ende 2022 über eine Million Euro im Lotto gewonnen. 2,50 Mehreinsatz machten den Senior zum Millionär. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.