Lotto-Spieler aus Oberbayern ist jetzt Multimillionär - darum gönnt man es ihm von Herzen

3-9-25-31-37-43 und die Superzahl 5. Das war die Kombination zu einem riesigen Vermögen für einen Oberbayern. Der Gewinner reagiert überraschend.

München - Mit einem Lottoschein 8.341.004 Euro reicher! Ein dreifacher Familienvater aus Oberbayern knackte den Lotto-Jackpot im Spiel 6aus49. Sechs Richtige und die Superzahl machten ihn zum Multimillionär!

Familienvater bleibt trotz Lotto-Millionen bescheiden und reagiert extrem cool

"Mit viel weniger wäre ich auch schon zufrieden gewesen“, gibt sich der 50-Jährige bodenständig. Schmunzelnd ergänzt er aber: „Als Familienvater bringt man selbst so viel Geld gut unter!“ Ganz ruhig legte der Gewinner seine Spielquittung zur Überweisung vor, als wären es nicht über acht Millionen, sondern lediglich einige hundert Euro, die er gewonnen hätte.

Lotto-Gewinner: Unser Auto fährt noch mehrere Jahre

Der Arbeiter will seinen neuen Reichtum teilen. Ein sechsstelliger Betrag soll an eine gemeinnützige Einrichtung für bedürftige Kinder gespendet werden. Für ihn ein „Dankeschön an das Schicksal“ für sein großes Glück.

Außerdem möchte er sich nun den Traum vom eigenen Häuschen im Grünen mit viel Platz für seine Familie erfüllen. Aber es soll keine pompöse Villa werden! Gemütlich und zweckmäßig soll das neue Familienheim sein. Seine Arbeit will er nicht aufgeben, dafür übe er seinen Beruf „viel zu gerne“ aus. Auch ein neues Auto brauche die Familie nicht. „Wir haben bereits ein gutes Auto, das bestimmt noch mehrere Jahre fährt“, sagt er bescheiden.

