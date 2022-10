Multimillionär gesucht: Lottogewinner aus Bayern knackt Jackpot – fast 22 Millionen Euro warten auf Gewinner

Von: Felix Herz

Teilen

Ein bisher unbekannter Lotto-Spieler knackte am Wochenende den Jackpot – knapp 22 Millionen Euro warten auf ihn (Symbolbild). © Reporters / IMAGO

Sechs Richtige und die passende Superzahl: diese Kombination machte einen Lottospieler aus Bayern am Wochenende zum Multimillionär. Aber – wo ist er?

Oberfranken – Am Wochenende wurde wieder fleißig Lotto gespielt – und in Bayern dürfen sich seit Samstag, 22. Oktober, gleich zwei Menschen über einen Millionengewinn freuen. Während der eine Gewinner bekannt ist, wurde der Jackpot-Knacker noch nicht gefunden.

Erst Mitte Oktober hatte es einen Millionengewinn in Oberbayern gegeben.

Lotto-Gewinner aus Bayern: Multimillionär noch nicht gefunden

Für zwei Spieler aus Bayern ging am Samstagabend ein Traum in Erfüllung. Ein 60-Jähriger aus Schwaben gewann beim Spiel 77 die in der Höchstkategorie 3.377.777 Euro. Mit den Zahlen 4338362 war der Mann bundesweit der einzige und war der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung dank Kundenkarte sofort bekannt.

Anders verhält es sich bei dem noch ungekannten Gewinner, der den 6aus49-Jackpot knackte. Mit den Gewinnzahlen 1,4,14,24,31,46 und der Superzahl 1 konnte der Lotto-Spieler einen Gewinn in Höhe 21.282.001,90 Euro einstreichen. Auch er war bundesweit der einzige Spieler, der diese Zahlen getippt hatte. Aber: Bisher ist der Glückspilz unbekannt.

Auch im August war nach einem Lotto-Millionär aus Bayern gesucht worden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Eurojackpot: Was Sie über die Lotterie wissen müssen

Millionengewinn bei Lotto: Einsatz knapp über 21 Euro

Bekannt ist über den Jackpot-Gewinner nur, dass er „mit zwei Tippfeldern per Vollsystem „6 aus 7“ am LOTTO 6aus49 sowie an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6“ teilnahm, heißt es in der Pressemitteilung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Die Höhe seines Einsatzes lag demnach bei 21,05 Euro. Immerhin: Bis 2025 hat er Zeit, sich zu melden.

Doch Bayern hatte sogar noch mehr Glück an diesem Wochenende: In Schwaben gab es noch einen Gewinn bei Eurojackpot von mehr als 600.000 Euro sowie einen Super-6-Gewinner, der 100.000 Euro einstreichen konnte. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.