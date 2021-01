Besondere Überraschung: Frau (25) räumt an ihrem Geburtstag Jackpot ab - „Das ist der Hammer!“

Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk bekam eine junge Frau aus Oberbayern. Ihre Mutter brachte ihr einen Geburtstagskuchen mit speziellem Topping mit.

München - Für eine Angestellte aus Oberbayern hat das neue Jahr gleich mit zwei Highlights begonnen. Zum einen durfte die junge Frau ihren 25. Geburtstag feiern. Zum anderen bekam sie zu ihrem Ehrentag ein ganz besonderes Geschenk von ihrer Mutter. Die hatte sich wohl auch nicht träumen lassen, was sie da ihrer Tochter mitgebracht hatte.

Lotto: Mutter verzierte den Geburtstagskuchen mit Bayernlosen

Ein Vierteljahrhundert Lebenszeit galt es für eine junge Angestellte aus Oberbayern zu feiern. Natürlich wegen des Coronavirus nicht mit einer großen Party. Hingegen gab es Besuch von der Familie. Ihre Mutter kam vorbei und brachte ihr, wie auch in den Jahren zuvor, einen Geburtstagskuchen mit. Heuer zierten aber nicht nur Schokostreusel und bunte Kerzen das leckere Backwerk.

„Mama ist die Beste! Meinen Geburtstagskuchen verzierte sie diesmal mit Zuckerherzen und Bayernlosen. Darunter war dann auch der Hauptgewinn mit 300.000 Euro. Das ist der Hammer!“, so die quirlige Gewinnerin. Laut Lotto Bayern liegt die Chance für den Gewinn des Jackpots bei 1 : 5.000.000. Da haben sich die zwei Euro Investition der Mutter mal richtig gelohnt.

Glückliche Lotto-Gewinnerin weiß schon genau, was sie mit dem Geld anstellen will

Was die junge Frau mit dem Geld anstellen will, weiß sie auch schon. Sie hat vor, sich bald unter die Eigenheim-Besitzer zu mischen. „Mit 300.000 Euro lässt sich was anfangen. Ich freue mich riesig darauf, ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben, unter das ich mit meiner kleinen Katze schuldenfrei einziehen kann. Damit ist der Gewinn dann auch bestens angelegt.“ Ob die Mutter dann im nächsten Jahr gleich einen ausgefüllten Lotto-Schein auf die Torte legen wird, ist noch nicht klar. Jetzt heißt es jedenfalls erstmal Miete ade. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

