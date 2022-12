Lotto-Gewinnberaterin: „Schweigen ist Gold“ - Was passiert, wenn Träume wahr werden

Einmal den Jackpot im Lotto gewinnen: Ein Traum, der nur für wenige Menschen in Erfüllung geht – aber auch Gefahren birgt.

Wie glücklich sind Millionäre?

Von einem Millionen-Gewinn im Lotto träumen viele Menschen. Doch wer den Jackpot knackt, braucht oft Hilfe – von Lotto-Gewinnberatern wie Verena Ober.

München – Wer in das Büro von Verena Ober kommt, dessen Traum vom schnellen Geld ist wahr geworden. Die 48-Jährige berät Lotto-Millionäre aus ganz Bayern. Für unsere Adventsserie „Glaube, Liebe, Hoffnung“ spricht sie im Interview mit unserer Zeitung darüber, was Lottospieler antreibt, was sie Gewinnern rät und ob erfüllte Hoffnung glücklich macht.

Sind sie Optimistin oder Pessimistin?

Verena Ober: Ich bin ein absolut positiv denkender Mensch mit Blick nach vorne. Das bringt auch mein Job mit sich. Ich habe es mit vielen schönen Momenten zu tun, darf Lotto-Gewinner beglückwünschen, deren Freude teilen. Die Lebensgeschichten der Gewinner sind beeindruckend und bereichernd. Das erfahren zu können, ist ein Privileg.

Welches Erlebnis hat Sie besonders beeindruckt?

Ober: Ein Millionen-Gewinner kam zu uns und sagte, dass er in drei Tagen seiner Belegschaft hätte kündigen müssen. Jetzt hatte er den Gewinn und konnte seinen Betrieb retten und die Mitarbeiter erfuhren gar nicht, dass eine Kündigung drohte. Bei solchen Geschichten bekomme ich Gänsehaut. Das sind Momente, die sind einmalig.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Gewinner, den Sie beraten haben?

Ober: Mein erster Gewinner hat 100 000 Euro gewonnen – kein Millionengewinn, aber für ihn war das eine riesengroße Summe. Er stand bei uns im Kundenservice und hat am ganzen Körper gezittert. Er war relativ einfach gekleidet und hat vermutlich in seinem Leben noch nie so viel Geld gesehen. Ich stand hinter ihm mit ausgebreiteten Armen, weil ich dachte, der fällt gleich um vor Aufregung. Ich hoffe, dass er glücklich geworden ist, aber wir wissen es nicht, weil wir keinen Kontakt mehr zu den Gewinnern haben.

Lotto-Beraterin Ober über Millionengewinner: „Viele sind erst mal überfordert“

Haben Sie sich bewusst dazu entschieden, die Hoffnung zum Beruf zu machen?

Ober: Nein (lacht). Eigentlich bin ich gelernte Juristin. Bei Lotto habe ich vor einigen Jahren die Leitung der Unternehmenskommunikation übernommen. Die Gewinnberatung ist ein sehr schöner Aufgabenbereich davon.

Hoffen Sie selbst heute anders als früher?

Ober: Es ist immer eine Chance da zu gewinnen – auch wenn die Chance für den Hauptgewinn nur bei 1 zu 140 Millionen liegt. Dieses Bewusstsein ist durch meine Arbeit intensiver geworden. Es saß einmal ein Vater mit seinem Sohn da, der sagte, dass er nicht daran glaube, beim Lotto gewinnen zu können. Ich habe dann zu ihm gesagt, aber er sitze doch jetzt mit seinem Sohn hier, der Millionär geworden ist. Dann sagte er: „Ja stimmt, das hätte ich mir aber nie erträumen können.“

Machen erfüllte Träume immer glücklich?

Ober: Ein Gewinn macht als Geldsegen natürlich vieles im Leben leichter. Das muss aber nicht grundsätzlich auch glücklich machen.

Warum brauchen Lottogewinner eine Beratung?

Ober: Ein Großgewinn ist ein lebensveränderender Umstand. Wir hatten mal einen 25-Jährigen, der 90 Millionen Euro gewonnen hat. Solche Beträge verändern ein Leben. Am Anfang gibt es bei den Gewinnern viele Fragen. Viele sind mit der neuen Situation erst mal überfordert. Viele wissen nicht, wie sie mit dem plötzlichen Reichtum umgehen sollen. Unser Angebot ist freiwillig, aber die meisten nehmen es an. Wir beraten bei Lotto aber nicht finanziell und auch nicht rechtlich, sondern geben allgemeine Tipps.

Lotto-Gewinnberaterin Ober: Nach Millionen-Coup „ist Schweigen Gold“

Wie lautet Ihr wichtigster Rat?

Ober: Schweigen ist Gold. Gewinner sollten sich sehr genau überlegen, wem sie davon erzählen. Auch bei den eigenen minderjährigen Kindern sollte man aufpassen. Für Kinder kann es belastend sein, etwas zu wissen, was sie nicht weitererzählen dürfen. Wenn man die Information einmal preisgegeben hat, dann kann man sie nicht mehr zurückholen. Man sollte sich vorher gut überlegen, wem man von dem Gewinn erzählt. Wenn ich von heute auf morgen meinen Job kündige, löst das Fragen aus. Wenn ich bislang ein Auto gefahren bin, das gerade so durch den TÜV kam, und mir jetzt einen riesen Schlitten vor die Tür stelle, dann löst das Fragen aus. Dafür muss ich eine Erklärung haben und darauf gut vorbereitet sein. Man sollte nichts überstürzen und lieber eine Nacht länger drüber schlafen.

Hoffnung, Nervenkitzel, Routine: Was treibt Lottospieler an?

Ober: Für viele ist es sicherlich ein Ritual, das zum Alltag dazugehört. Aber es ist für viele auch der Reiz zu träumen, die Gedankenspiele, was man alles mit dem Gewinn machen würde. Man gibt den Spielschein ab und dann fängt der Traum an. Diese Träumerei löst einen gewissen Nervenkitzel aus.

Ist die Hoffnung im Advent besonders groß? Spielen gerade mehr Leute Lotto?

Ober: Bei Lotto hängt es mehr vom Jackpot ab. Ist der hoch, spielen auch mehr Leute.

Spielen Sie selbst Lotto?

Ober: Ich spiele Eurojackpot und seit ich hier arbeite ab und zu auch Lotto. Ich freue mich über die kleinen Dinge und bin glücklich, wenn ich meinen Spieleinsatz wieder rausbekomme.

