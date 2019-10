Mann aus Bayern knackt Millionen-Jackpot - mit einer ganz speziellen Wette

Ein Mann aus Bayern hat den Toto-Jackpot geknackt und drei Millionen Euro gewonnen - mit einer besonderen Wette. Der Jackpot war seit Dezember angewachsen.

Nürnberg - Riesige Freude in Franken. Mehr als drei Millionen Euro hat ein Mittelfranke in der Toto-Fußballwette 6aus45 gewonnen. Dem Mittfünziger gelang es, aus einer Reihe von 45 Spielpaarungen die sechs Fußballspiele richtig zu tippen, die mit dem höchsten Unentschieden endeten.

Lotto Bayern: Jackpot ist seit Dezember angewachsen

Den bereits seit Dezember vergangenen Jahres angewachsenen Jackpot konnte der Mann am Samstag mit der richtigen Zahlenkombination 2, 3, 8, 28, 41 und 43 knacken.

Am Mittwoch (9. Oktober) gibt es garantiert einen Geldsegen für einen oder mehrere Lotto-Spieler. Nachdem der Jackpot der Zusatz-Lotterie Spiel 77 am Samstag, 5. Oktober, zum zwölften Mal in Folge nicht geknackt wurde, wird er am kommenden Mittwoch garantiert ausgeschüttet.

Nach drei Wochen entdeckte ein Lotto-Spieler aus Bayern, dass er beim Eurojackpot gewonnen hat - rund 19 Millionen Euro. Damit plante der Mann eine kuriose Investition. In Oberbayern hatten gleich vier Tipper eine Glückssträhne: Sie gewannen insgesamt rund fünf Millionen Euro bei Lotto und Eurojackpot.

