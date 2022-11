Zwei Freunde aus Schwaben räumen Millionen-Jackpot ab – Handwerker will sich „Cabrio gönnen“

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Zwei Freunde aus Schwaben konnten beim Spiel 77 richtig abräumen. (Symbolbild) © IMAGO/Felix Schlikis

Geteilte Freude ist doppelte Freude, heißt es doch. Das können zwei Glückspilze aus Schwaben wohl unterschreiben. Sie holten sich gemeinsam den Spiel-77-Jackpot.

München – Im Lotto zu gewinnen, ist schon ein einmaliges Erlebnis. Wenn man diese Freude auch noch mit einem Freund teilen kann, macht das den Moment perfekt. So ging es wohl auch zwei Lotto-Gewinnern aus Schwaben, die beim Spiel 77 über drei Millionen Euro abgeräumt haben. Beide konnten es erst gar nicht glauben, wussten dann aber schnell, wofür sie ihren neugewonnenen Reichtum ausgeben wollen.

Lotto-Gewinner aus Schwaben: Millionen-Jackpot geknackt

„Gute Freunde kann niemand trennen“, mit diesem Beckenbauer-Zitat beginnt die Lotto-Bayern-Pressemitteilung. Und diesen geflügelten Satz können ein 59-jähriger Angestellter und ein 60-jähriger Handwerker aus Schwaben wohl genauso bestätigen. Gemeinsam räumten sie bei der Ziehung am 22. Oktober im Spiel 77 sage und schreibe 3.377.777 Euro ab. Sie waren die einzigen bundesweit, die mit der Glücksnummer 4338362 die Zusatzlotterie gewonnen haben. So müssen sie den Jackpot jetzt nur untereinander teilen.

Der 60-jährige Handwerker kann sich laut Pressemitteilung noch ganz genau erinnern, wie es war, als er die millionenschweren Zahlen im Fernsehen gesehen hatte. „Ich habe am Samstagabend ein Ritual. Erst schaue ich die Sportschau, danach die Bekanntgabe der LOTTO-Zahlen.“ Auf dem Sofa sitzend, verfolgte er also die Sendung. „Da ich von unserer Losnummer die letzten drei Ziffern im Kopf habe, freute ich mich schon über 777 Euro Gewinn hierfür. Erst beim Kontrollieren aller Ziffern habe ich gesehen, dass wir den Jackpot geknackt haben.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Video: So erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen beim Lotto

Lotto-Gewinner geht einfach in die Arbeit und erfährt erst später von den Millionen

Wie hoch der Gewinn der beiden ausfallen würde, war ihnen zunächst nicht klar. Erst am darauffolgenden Montag hatte die nervenaufreibende Wartezeit ein Ende. „Bis die Quote im Internet bekannt gegeben wurde, habe ich fünf Zigaretten geraucht und drei Kaffee getrunken“, schildert der Angestellte seine Nervosität zum Wochenbeginn. Sein Freund schien die ganze Sache gelassener gesehen zu haben. Er ging einfach normal in die Arbeit. Erst am Abend informierte er sich über die Höhe des Gewinns, heißt es in der Mitteilung weiter.

Was die beiden Freunde mit ihrem Millionengewinn anstellen wollen, wissen sie auch schon. „Ein Cabrio bayerischer Herkunft“, will sich der Handwerker jetzt „als Zweitwagen“ gönnen, während das Duo für die weitere Verwendung des gewonnenen Geldes keine außergewöhnlichen Anschaffungen plant. Die beiden Familienväter wollen lieber früher in den Ruhestand gehen und das Geld für ihre Kinder beiseitelegen. (tel)