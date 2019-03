Drama in Unterfranken: Einjähriger stürzt in Gewässer und stirbt

Ein Einjähriger ist in Lülsfeld in Unterfranken in ein Gewässer gestürzt. Jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Lülsfeld - Nach einem Sturz in ein Gewässer ist in Unterfranken ein einjähriger Junge gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Kind bereits am Montag in das Gewässer bei Lülsfeld (Landkreis Schweinfurt) gestürzt. Ein Erwachsener zog den Buben aus dem Wasser, ein zufällig anwesender Arzt betreute das Kind, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Junge wurde in eine Spezialklinik in München verlegt, wo er einen Tag später starb.

Kind stammt aus dem Raum Leipzig und war mit seinen Eltern zu Besuch in Bayern

Den Angaben der Polizei zufolge stammte das Kind aus dem Raum Leipzig und war mit seiner Familie zu Besuch in Bayern. Wieso es in das Gewässer fiel, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm dazu die Ermittlungen auf.

