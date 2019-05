In Lastwagen gefahren - Frau stirbt auf A93

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 93 mit einem Lastwagen ist eine 36 Jahre alte Autofahrerin gestorben.

Luhe-Wildenau - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 93 mit einem Lastwagen ist eine 36 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Sie sei am Donnerstag mit ihrem Wagen nahe Luhe-Wildenau (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) in das Heck des Sattelzugs gefahren, teilte die Polizei mit. Die Frau sei eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Die Autobahn blieb knapp fünf Stunden lang in Richtung Weiden gesperrt. Wieso die 36-Jährige in den Lastwagen krachte, war zunächst unklar.

Auch bei Huglfing nahm ein Unfall ein tragisches Ende: Ein Kleinlaster übersah eine Autofahrerin beim Abbiegen - die 74-Jährige starb im Krankenhaus.

dpa