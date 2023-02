Bayerische Band veralbert Klima-Aktivisten in Videos: Fans auf Instagram begeistert

Von: Leoni Billina

Teilen

Die Band Dorfrocker aus dem fränkischen Oberaurach nimmt die Klima-Kleber auf die Schippe: In mehreren Instagram-Videos machen sich die Musiker über die Aktivisten lustig.

Oberaurach - „Alarm, es klebt ein Kleber dran!“ So beginnt ein Video der Band Dorfrocker aus Oberaurach im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Die Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, der ganzen Thematik rund um die umstrittenen Aktionen der „Klima-Kleber“ mit Humor zu begegnen. Auf Instagram hat die Band schon eine ganze Reihe Videos veröffentlicht, in denen sie die Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ aufs Korn nehmen.

Die Band Dorfrocker aus Unterfranken – auf Instagram nehmen sie die Klima-Kleber auf den Arm © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Protagonist der Videos ist immer ein vermeintlicher Klima-Kleber mit gelber Schutzweste, Karotte im Mund und einem Eimer, auf dem „Kleber“ steht.

Die Band Dorfrocker macht sich in Videos über Klima-Kleber lustig

Im neuesten Video sitzt der vermeintliche Klima-Kleber auf der Straße. Und statt eines Polizisten, der geduldig den Festgeklebten von der Straße löst, kommt ein Kind verkleidet als „Feuerwehrmann Sam“ zur Hilfe. Feuerwehrmann Sam ist die Hauptfigur einer Zeichentrickserie für Kinder. Im Video spritzt er den Aktivisten mit einem Gartenschlauch einfach von der Straße. „Feuerwehrmann Sam ist unser Mann“, singt Tobias Thomann dazu. Und macht sich offensichtlich lustig über die Aktionen der Klima-Kleber.

Es ist das neueste Video einer ganzen Reihe von den Dorfrockern zum Thema „Klima-Kleber“: In einem anderen machen sich die Musiker darüber lustig, dass einige Klima-Aktivisten in den Urlaub nach Bali geflogen seien. Dazu singt er: „Über den Wolken muss euch das Klima wohl scheißegal sein“ zur Melodie von Reinhard Mey.

Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ haben eine bundesweite Protest-Welle gestartet

Das neue Video kommt zeitlich passend zu einer erneuten Protest-Welle der Aktivisten-Gruppe „Die letzte Generation“. Am Montag, dem 6. Februar, starteten sie nach einer Pause wieder mit ihren Aktionen in ganz Deutschland. Bundesweit klebten sich die Aktivisten am Montag in verschiedenen Städten auf den Straßen fest, wie zum Beispiel in München, Hannover und Düsseldorf.

Ganz so einfach wie Feuerwehrmann Sam im Video der Dorfrocker hatten es die Polizisten nicht. Mühsam lösten sie die Aktivisten von den Straßen – während wütende Passanten sich über die Blockaden aufregten. In München blockierten die Klimaaktivisten den Altstadtring auf Höhe vom Viktualienmarkt.

Die Videos der Dorfrocker zu den Klima-Klebern kommen im Netz gut an

Viele Nutzer feiern die Band für ihre Videos in den Kommentaren: „Ich finde eure Videos ganz toll und genauso muss man das wirklich mit den Klimaklebern machen, macht weiter so“, schreibt einer. „Ich liebe eure Videos über Klimakleber“, meint eine andere. Dass nicht alle über die Clips lachen können, zeigt der Kommentar einer anderen Nutzerin: „Findest du das Thema nicht langsam langweilig“, schreibt sie.