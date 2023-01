16-Jährige wird jahrelang von Familie misshandelt – auch über Mord wurde in ihrem Beisein gesprochen

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Eine 16-Jährige wäre beinahe von ihrer Familie umgebracht worden. Jetzt stehen zwei Familienmitglieder vor dem Amtsgericht Augsburg. © Stefan Puchner/dpa

Aus religiösen Gründen wurde ein junges Mädchen über Jahre von ihrem Vater und Bruder misshandelt. Jetzt stehen beide in Augsburg vor Gericht.

Augsburg – Die körperliche und seelische Tortur einer heute 16-Jährigen aus Augsburg soll sich über Jahre hingezogen haben. Sie wurde allerdings nicht von Mitschülern oder Fremden misshandelt. Ihr eigener Vater und Bruder vergingen sich an dem Mädchen. Am Ende sollte sie sogar sterben, weil sie den falschen Mann liebte. Jetzt stehen die beiden vor dem Amtsgericht in Augsburg. Am Donnerstag, 19. Januar, beginnt der Prozess.

Familienrat beschließt den Tod der Tochter

Aus religiösen Gründen sollen der 44-jährige Vater und der 23 Jahre alte Bruder das Mädchen jahrelang misshandelt haben. Die Familie stammt aus dem Irak und gehört der religiösen Gemeinschaft der Jesiden an. So schreibt die Augsburger Allgemeine, dass der Bruder die Schwester mit einem Gürtel geschlagen haben soll, als diese mit der Straßenbahn fuhr, was ihm nicht passte. Der Vater und zwei weitere Familienmitglieder sollen sie 2018 – damals war sie erst zwölf Jahre alt – geschlagen haben, weil sie Kontakt zu einem türkischen Buben gehabt haben soll. Züchtigungen und strenge hierarchische Regeln gehören laut Staatsanwaltschaft für die Familie zur Religion.

Eskaliert soll die Situation sein, als sich die 16-Jährige aus Sicht der Familie den falschen Freund gesucht hat – einen Muslim türkischer Abstammung. In der Augsburger Allgemeinen heißt es weiter, dass ein Familienrat abgehalten wurde, in dem diskutiert wurde, wie man sie am besten umbringen könne. Man wollte es wie einen Selbstmord aussehen lassen. Sie soll sogar bei dem Rat anwesend gewesen sein. Auch einen Abschiedsbrief hatte sie auf Druck der Familie geschrieben. Sie schaffte es allerdings zum Jugendamt zu flüchten. Der Vater soll dann gegenüber dem Jugendamt gedroht haben, dass er seine Tochter umbringen und ihr den Kopf abschneiden werde.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Zahlreiche Anklagepunkte gegen Vater und Bruder

Für Jesiden ist eine Beziehung zu Nicht-Jesiden nicht akzeptabel und damit hat die 16-Jährige aus Sicht ihrer Familie die „Familienehre“ beschmutzt. Als der Vater das mit der Beziehung herausbekommen hat, soll er seine Tochter von der Schule abgeholt haben und sie aufgefordert haben, von einer Brücke in den Lech zu springen. Auch den neuen Freund sollen Vater und Sohn mit dem Tod bedroht haben. Dann jedoch schritten die Behörden ein. Jetzt sind die beiden Männer wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung und weiterer Straftaten angeklagt. (tel mit dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.