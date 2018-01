Männer greifen Pizzalieferanten mit Beil und Kettensäge an

+ Die von den Beamten sichergestellte Kettensäge. © Polizei Ingolstadt

Ingolstadt - Drei junge Männer stehen im Verdacht, einen Pizzalieferanten in Ingolstadt mit einer Kettensäge und einem Beil angegriffen zu haben. Der Mann sei mit dem Schrecken davon gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 19 und 20 Jahre alten Männer waren dem Pizzaboten bereits beim Abliefern einer Bestellung am späten Dienstagabend in einem Wohnhaus aufgefallen. Auf dem Rückweg standen sie ihm laut Polizei erneut mit erhobenem Beil und Kettensäge gegenüber. Auf dem Weg zurück zu seinem Auto drohte der 31-Jährige deshalb, dass er die Polizei rufen werde.