„Neue Erkenntnisse“: März-Winter mit „Schneedecke“? Wetterexperte kann nur den Kopf schütteln

Von: Felix Herz

Das war es dann wohl mit dem Winter: Die aktuellen Wetter-Vorhersagen deuten zumindest nicht auf ein Schnee-Comeback hin. Denn es wird immer wärmer.

München – Der Februar befindet sich in seinen letzten Zügen. Und ehe der März kalendarisch in Bayern Einzug hält, wirft Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei wetternet, im aktuellen Vorhersage-Video auf YouTube einen Blick auf den kommenden Monat. Und kündigt direkt an, dass die Frühläufe neue Erkenntnisse bringen.

Wetter-Vorhersage für März: Keine Anzeichen für Schnee- und Winter-Ausreißer

Ende Februar gab es ihn nochmal in Bayern, den Winter: Sogar in der Münchner Innenstadt blieb Schnee liegen, in Oberbayern sorgten 45 Zentimeter Neuschnee für ein echtes Winterwunderland. Doch damit scheint der Winter nun seine letzten Akkorde gespielt zu haben: Im aktuellen wetternet-Video auf YouTube spricht der Experte Dominik Jung davon, dass „der Regen und der Schnee einen großen Bogen einmal um West- und Mitteleuropa“ herum mache. Er führt dies auf „Neue Erkenntnisse“ dank der neuesten Berechnungen zurück. Unter anderem das amerikanische Wettermodell hätten die Niederschlagssummen bis Monatsmitte, also 16. März, „deutlich reduziert“.

Der März steht vor der Tür – und die finalen Prognosen laufen ein. Winter-Comeback oder Frühlingsanfang? „Neue Erkenntnisse“ deuten wohl auf eher keinen Schnee hin. (Symbolbild) © Pixsell / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Ein Winter-Einbruch sei in der kommenden Zeit nicht in Sicht, erklärt Jung. Anders sieht es das europäische Wettermodell. Dieses kündige eine „fast geschlossene Schneedecke“ für ganz Deutschland an. Doch Jung tritt sofort auf die Bremse: Das europäische Wettermodell übertreibe meist maßloß. „Da sag‘ ich ganz frech – daran glaub‘ ich überhaupt nicht“, sagt Jung kopfschüttelnd.

Konkrete Vorhersage: Wie wird das Wetter Anfang März?

Wahrscheinlich also kein Schnee im März – trocken wird es, zumindest im Süden von Bayern, aber nicht. Die vorhergesagten Regensummen bis zum 16. März zeigen im wetternet-Video, dass vor allem im Freistaat rund um München und in Richtung der Alpen mit reichlich Regen zu rechnen ist. Ungefähr ab Höhe Nürnberg und im Rest der Bundesrepublik dürfte es aber erneut teils deutlich zu trocken werden.

Von Mittwoch, 1. März, bis Samstag, 4. März, steigen die Temperaturen in Oberbayern von etwa sechs Grad auf rund zehn Grad kontinuierlich an. Im Norden von Bayern pendeln die Werte zwischen acht und elf Grad. Am Sonntag wird es dann wieder kühler, zwischen vier und fünf Grad werden für den Freistaat angekündigt, dazu soll es vor allem im Süden regnen. Ähnlich geht es dann in der nächsten Woche weiter.

Dies unterstreicht auch die Ensemble-Vorhersage (der Zusammenschluss mehrerer Wetter-Prognosen) für Bayern. Kaum Regen in der ersten Woche, dann Nässe bis Mitte März – bei milden Temperaturen rund um zehn Grad. Scheint also ganz so, also könnte man langsam die Übergangsjacken aus dem Schrank holen. (fhz)

