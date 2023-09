14-Jähriger soll Mitschüler erschossen haben: Streit um 60 Euro als Auslöser?

Von: Adriano D'Adamo, Julia Volkenand, Florian Dörr

Polizeiwagen stehen auf dem Gelände eines Schulzentrums. Ein Jugendlicher ist in Unterfranken am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden, wie ein Polizeisprecher am Freitagabend mitteilte. © dpa/Höfig

Ein Jugendlicher wurde am Freitag tot auf einem bayerischen Schulgelände aufgefunden. Es bleiben viele Fragen offen.

Update vom 9. September, 17.45 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen bei einem Schulzentrum in Lohr am Main in Unterfranken kommen weitere Details ans Licht. Nach Informationen von Bild soll das spätere Opfer dem Tatverdächtigen – ein ebenfalls 14 Jahre alter Mitschüler – 60 Euro geschuldet haben. Darum sei es zum Streit gekommen, der letztlich tödlich enden sollte.

Eine Polizeistreife hatte am Freitagnachmittag (8. September) in einer kleinen Grünanlage neben dem Schulzentrum den leblosen 14 Jahre alten Jugendlichen mit äußeren Verletzungen gefunden. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Zuvor war ein weiterer Jugendlicher zur Lohrer Polizeiinspektion gekommen und hatte gemeldet, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe. Gegen 18 Uhr wurde dann der verdächtige 14-Jährige festgenommen. Das Opfer wurde offenbar mit einer Schusswaffe getötet.

Update vom 9. September, 16.15 Uhr: Gegen den festgenommenen 14-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Er soll das ebenfalls 14-jährige Opfer mit einer Schusswaffe getötet haben, berichtete News5. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in der Wohnung des Täters gefunden. Die Spurensuche hält weiterhin an. Unter anderem kommen auch Spürhunde zum Einsatz.

Junge (14) tot auf Schulgelände in Bayern gefunden: Mutmaßlicher Täter gesteht – Bekannter zeigt sich fassunglos

Update vom 9. September, 14.48 Uhr: Mehrere trauernde Menschen haben am Tatort Kerzen aufgestellt. Ein Bekannter des toten Jugendlichen zeigte sich fassungslos über die Tat und sagte gegenüber News5, dass er wie ein kleiner Bruder für ihn war. Er erzählte unter anderem von Drogenproblemen in Lohr. „Wie kann es sein, dass ein 14-Jähriger einen anderen 14-Jährigen umbringen kann?“, sagte der 17-jährige Lee Charles Blount News5. Die Suche nach der Tatwaffe hält noch an.

Update vom 9. September, 9.25 Uhr: Der festgenommene Jugendliche soll am Samstag (9. September) einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Haftrichter soll über eine mögliche Untersuchungshaft des Jugendlichen entscheiden.

Die Spurensicherung am Tatort hielt noch bis Mitternacht an. Die Ermittler suchen weiterhin noch nach einer Tatwaffe. Wie die SZ berichtet, wurde der Jugendliche Opfer von „stumpfer Gewalt“.

Tatverdächtiger festgenommen: Tod vor Ort festgestellt

Update vom 8. September, 21.34 Uhr: Immer mehr Details zur Tragödie im unterfränkischen Lohr am Main werden bekannt. Ein Jugendlicher wurde dort am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Tatverdächtiger, der ebenfalls im Teenageralter ist, sei gegen 18 Uhr festgenommen worden. „Aktuell gehen wir von einem Tötungsdelikt aus“, sagte der Polizeisprecher. Das Opfer sei 14 Jahre alt. Zum genauen Alter des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Es habe sich am Nachmittag ein weiterer Jugendlicher beim Revier gemeldet und berichtet, dass ein Bekannter von ihm eine Person getötet habe. Daraufhin seien Polizisten zum Schulzentrum gefahren und hätten dort den augenscheinlich Schwerverletzten gefunden.

Der alarmierte Rettungsdienst habe vor Ort nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen können. Ob das Opfer noch gelebt habe, als die Polizei eintraf, war zunächst unklar. Eine Obduktion soll nun den genauen Todeszeitpunkt feststellen.

Jugendlicher verhaftet: Junge (14) tot auf Schulhof gefunden

Kinder, die verdächtigt werden, andere Kinder getötet zu haben - es sind Fälle, die sprachlos machen und hilflos. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass ein elf Jahre alter Junge für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel verantwortlich sein soll. Der Fall schockierte weit über die Grenzen Bayerns hinaus, zumal die Ermittlungsergebnisse nahezu unfassbar klingen: Vor ihrem Tod durch die Hände des fast gleichaltrigen Mitbewohners des Kinderheimes soll die Zehnjährige von einem 25 Jahre alten Einbrecher vergewaltigt worden sein.

Dieser soll jedoch nicht für den Tod verantwortlich sein. Er wurde inzwischen angeklagt und hat die Taten weitgehend eingeräumt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Junge hingegen ist mit elf Jahren zu jung, um für die ihm zugeschriebene Tat bestraft zu werden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge hatte er das Mädchen stranguliert, nachdem die beiden Kinder gestritten hatten. Worum es dabei ging, blieb zunächst ungeklärt.

Auch an andere Fälle erinnert die Tragöde in Lohr: Im März hatten zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen gestanden, in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen die zwölfjährige Luisa erstochen zu haben. Beide sind noch nicht strafmündig, deshalb wird es in diesem Fall kein juristisches Verfahren geben. Eine Welle des Hasses durch Anwohner des Ortes zwang die Familien inzwischen jedoch zum Umzug. Ein 15-jähriger Deutscher wurde Ende August wegen Mordes zu einer zehnjährigen Jugendstrafe verurteilt. Der gewaltsame Tod des Teenagers in Wunstorf nahe Hannover hatte Ende Januar bundesweit für Erschütterung gesorgt. Das Opfer hatte sich mit einem Gleichaltrigen zum Spielen getroffen und war nie nach Hause gekommen.

Toter Jugendlicher auf Schulgelände in Bayern gefunden

Erstmeldung: Am Freitagnachmittag (8. September) wurde ein Jugendlicher tot auf einem unterfränkischen Schulgelände aufgefunden. Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger, ebenfalls im Teenageralter, festgenommen. Er soll am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um eine mögliche Untersuchungshaft zu prüfen.

Genauere Angaben zum Alter der beiden Jugendlichen machte die Polizei zunächst nicht. Wie die Bild und br24.de übereinstimmend berichten, soll es sich beim Verstorbenen jedoch um einen 14-Jährigen handeln. Die Hintergründe seien noch völlig unklar. Die Polizei wurde laut einer Mitteilung bereits um 16.30 Uhr über den Fall informiert.

Unklar war zunächst auch, wer den Jugendlichen gefunden hat. In Bayern waren an diesem Freitag noch Sommerferien. Lohr am Main liegt zwischen Würzburg und Aschaffenburg und hat etwa 15 000 Einwohner.

(jv mit Material der dpa)