Güterschiff liegt auf dem Main quer und ist manövrierunfähig – Grund ist wohl ein Fahrfehler

Von: Felix Herz

Ein Güterschiff liegt bei Würzburg quer auf dem Main und blockiert den Fluss. Es hängt fest. © Heiko Becker/HMB Media/dpa

Wohl ein Fahrfehler des Schiffsführers hat zur Folge, dass derzeit ein Gütermotorschiff auf dem Mai quer lieg und den Fluss blockiert. Verletzt wurde niemand.

Würzburg – Sie gehörten in jeden Rückblick des vergangenen Jahres: Im April 2021 hatte sich das gigantische Containerschiff „Ever Given“ quergestellt und den Suezkanal, immens wichtig für den internationalen Handelsverkehr für Güterschiffe, verstopft. Tagelang ging nichts voran, der Stau hatte Auswirkungen auf die Wirtschaft der ganzen Welt. Ein ganz ähnliches Szenario – natürlich mit geringeren Folgen – spielt sich seit Freitag, 23. Dezember, auf dem Main bei Würzburg ab. Dort havarierte ein Gütermotorschiff und konnte bislang nicht befreit werden.

Güterschiff liegt quer im Main: Fahrfehler des Schiffsführer – Fluss für Schifffahrt blockiert

Wie die Polizei am Samstag, 24. Dezember, mitteilte, war das Gütermotorschiff gegen 16 Uhr am Freitag auf dem Main talwärts unterwegs, hatte gerade die Ludwigsbrücke passiert, als das Unglück seinen Lauf nahm. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte das Schiff zunächst beinahe mit einem anderen, entgegenkommenden, Gütermotorschiff, ehe es sich durch einen weiteren Fahrfehler des 35-jährigen Schiffsführers, so die Polizei, querstellte.

Dabei rammte es „mit dem Vorschiff den Trenndamm der Schleuse, verkeilte sich und drohte mit der Schwimmenden Anlage, dem Restaurant „Mainkuh“, zu kollidieren“, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken. Das Restaurant wurde folglich von Beamten evakuiert, auch die Mainbrücke wurde kurzzeitig für Fußgänger gesperrt.

Güterschiff blockiert Main – erste Bergungsmaßnahmen scheitern

Zunächst versuchte man noch mehrmals, das Gütermotorschiff mit einem Schleppboot wieder in Position zu bringen – erfolglos. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THWs sicherten das Schiff anschließend mit technischem Gerät. Bis auf Weiteres verbleibt es nun in dieser Position, der Main ist blockiert.

Laut Polizei übernahm die Wasserschutzpolizei Würzburg indessen die Ermittlungen gegen den 35-jährigen Schiffsführer. Glücklicherweise kam bei dem Unfall keine Person zu Schaden, ob ein Sachschaden entstand, wird sich noch zeigen. Bei dem Einsatz, der sich nach Angaben der Polizei bis in die Nacht zog, waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Immerhin: Weihnachtsgeschenke, die nun zu spät kommen, hatte das Güterschiff nicht geladen. Außer jemand hatte wirklich spezielle Wünsche: Es transportierte Asphaltgranulat. (fhz)

