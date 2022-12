Güterschiff blockierte Main: Zweiter Rettungsversuch gelingt – auf Kosten der „Mainkuh“?

Von: Felix Herz

Noch am Sonntagnachmittag blockierte ein mit Asphaltgranulat beladenes Schiff den Main in Würzburg. © Heiko Becker/dpa

Wohl wegen eines Fahrfehlers des Schiffsführers blockierte ein Güterschiff in Würzburg den Main. Nun ist das Problem gelöst – doch ein Schaden ist möglich.

Update vom 25. Dezember, 19.10 Uhr: Ein seit zwei Tagen auf dem Main in Würzburg querstehendes Güterschiff ist nun freigeschleppt worden. Ein neuer Versuch habe zum Erfolg geführt, sagte ein Sprecher der Stadt Würzburg. Unter anderem sei man mit mehreren und stärkeren Booten an die Sache herangegangen. Zudem sei mehr Platz zum Rangieren geschaffen worden. Das mehr als 100 Meter lange Schiff solle nun aus eigener Kraft an eine Anlegestelle fahren und dann eingehend auf Schäden untersucht werden. Die alte Mainbrücke für Fußgänger und Radfahrer sei inzwischen wieder freigegeben.

Die steigenden Pegelstände hätten das Schiff angehoben, sagte der Stadtsprecher. Das könnte zum einen den Schleppversuch erleichtert haben, zugleich aber touchierte das Güterschiff dadurch das daneben liegende Restaurantschiff „Mainkuh“, das nun ebenfalls auf Schäden untersucht werden solle. Die „Mainkuh“ war dann verlegt worden, um mehr Platz für das Manöver zu schaffen.

Die Ursache für den Vorfall an der Schleuse Würzburg war nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein Fahrfehler des 35-jährigen Schiffsführers, wie die Polizei mitteilte. Das Schiff, das nach Angaben der Stadt Würzburg rund 2700 Tonnen Asphaltgranulat geladen hat, sei dann quergetrieben und manövrierunfähig gewesen. Die Ermittlungen laufen.

Main von Güterschiff blockiert: Vorbereitungen für einen weiteren Bergungsversuch laufen

Update vom 25. Dezember: Ein Gütermotorschiff blockiert noch immer den Main in Würzburg. Ein weiterer Schleppversuch am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages ist gescheitert, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Somit bleibt der Main bis auf Weiteres für die Schifffahrt gesperrt, ebenso wie die Mainbrücke für den Autoverkehr. Eine unmittelbare Gefahr gehe von dem Schiff jedoch weder für Menschen noch die Umwelt aus.

„Es ist schwierig zu sagen, wie lange die Bergung noch dauern wird“, sagte ein Sprecher der Stadt. „Schiffe stauen sich, soweit mir bekannt ist, auf dem Main aktuell nicht, weil der Schiffsverkehr aktuell sehr ruhig ist.“ Ein weiterer Versuch werde vorbereitet. Dafür brauche es mehr Platz zum Rangieren. Die schwimmende Anlage des Restaurants „Mainkuh“, mit der das Schiff zunächst zusammenzustoßen drohte, solle deshalb weggeschafft werden. Auch ein Abschnitt der Promenade und des Radwegs am Willy-Brandt-Kai bleibe zunächst gesperrt.

Ursache für den Vorfall an der Schleuse Würzburg war nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein Fahrfehler des 35-jährigen Schiffsführers (siehe Erstmeldung), wie die Polizei mitteilte. Das Schiff, das nach Angaben der Stadt Würzburg mehr als 2700 Tonnen Asphaltgranulat geladen hat, sei dann quer getrieben und manövrierunfähig gewesen. Die Ermittlungen laufen.

Güterschiff liegt quer im Main: Fahrfehler des Schiffsführer – Fluss für Schifffahrt blockiert

Ein Güterschiff liegt bei Würzburg quer auf dem Main und blockiert den Fluss. Es hängt fest. © Heiko Becker/HMB Media/dpa

Erstmeldung vom 24. Dezember: Würzburg – Sie gehörten in jeden Rückblick des vergangenen Jahres: Im April 2021 hatte sich das gigantische Containerschiff „Ever Given“ quergestellt und den Suezkanal, immens wichtig für den internationalen Handelsverkehr für Güterschiffe, verstopft. Tagelang ging nichts voran, der Stau hatte Auswirkungen auf die Wirtschaft der ganzen Welt. Ein ganz ähnliches Szenario – natürlich mit geringeren Folgen – spielt sich seit Freitag, 23. Dezember, auf dem Main bei Würzburg ab. Dort havarierte ein Gütermotorschiff und konnte bislang nicht befreit werden.

Wie die Polizei am Samstag, 24. Dezember, mitteilte, war das Gütermotorschiff gegen 16 Uhr am Freitag auf dem Main talwärts unterwegs, hatte gerade die Ludwigsbrücke passiert, als das Unglück seinen Lauf nahm. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte das Schiff zunächst beinahe mit einem anderen, entgegenkommenden, Gütermotorschiff, ehe es sich durch einen weiteren Fahrfehler des 35-jährigen Schiffsführers, so die Polizei, querstellte.

Dabei rammte es „mit dem Vorschiff den Trenndamm der Schleuse, verkeilte sich und drohte mit der Schwimmenden Anlage, dem Restaurant „Mainkuh“, zu kollidieren“, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken. Das Restaurant wurde folglich von Beamten evakuiert, auch die Mainbrücke wurde kurzzeitig für Fußgänger gesperrt.

Güterschiff blockiert Main – erste Bergungsmaßnahmen scheitern

Zunächst versuchte man noch mehrmals, das Gütermotorschiff mit einem Schleppboot wieder in Position zu bringen – erfolglos. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THWs sicherten das Schiff anschließend mit technischem Gerät. Bis auf Weiteres verbleibt es nun in dieser Position, der Main ist blockiert.

Laut Polizei übernahm die Wasserschutzpolizei Würzburg indessen die Ermittlungen gegen den 35-jährigen Schiffsführer. Glücklicherweise kam bei dem Unfall keine Person zu Schaden, ob ein Sachschaden entstand, wird sich noch zeigen. Bei dem Einsatz, der sich nach Angaben der Polizei bis in die Nacht zog, waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Immerhin: Weihnachtsgeschenke, die nun zu spät kommen, hatte das Güterschiff nicht geladen. Außer jemand hatte wirklich spezielle Wünsche: Es transportierte Asphaltgranulat. (fhz)

