Drei Tote bei Bergunglück in Bayern: Wanderer-Gruppe hatte sich wohl auf App verlassen

Von: Andreas Steppan, Jens Kirschner

Am Wochenende kam es gleich zu mehreren Unfällen in den bayerischen Voralpen (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

Vier Menschen sind am Wochenende in den bayerischen Bergen tödlich verunglückt. Die Polizei versucht nun zu klären, wie es zu den Abstürzen kommen konnte. In einem Fall war wohl eine App schuld.

Flintsbach/Benediktbeuern – Am Tag nach dem tragischen Bergunfall am Hohen Asten bei Flintsbach (Kreis Rosenheim) ermittelt die Polizei, wie es zu dem tödlichen Absturz kommen konnte. Eine vierköpfige Gruppe war dort am Sonntag unterwegs. Zwei Männer und eine Frau stürzten beim Abstieg über die Maiwand in die Tiefe – vor den Augen ihrer Begleiterin (wir berichteten).

Flintsbach/Maiwand: Drei Wanderer tot - Gruppe hatte sich wohl auf App verlassen

Die ersten Ermittlungen der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd haben ergeben, dass die Wanderer angemessen für die Tour ausgerüstet waren. Die Gruppe hatte sich wohl auf eine App verlassen, berichtet ein Polizeisprecher. Die App hatte sie von ihrer ursprünglichen Route weggelenkt. An einer unübersichtlichen Stelle verließen die vier den Weg und rutschten in einer extrem steilen und grasigen Rinne nach unten. Drei von ihnen stürzten eine 30 Meter hohe Felswand hinab. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.



Der Flintsbacher Bürgermeister Stefan Lederwascher (CSU) sprach von einem tragischen Unglück. Es handle sich um eine gefährliche Stelle, betont er. Selbst für erfahrene Alpinisten. Das bestätigt auch Christoph Schnurr, der Geschäftsführer der Rosenheimer Sektion des Deutschen Alpenvereins. An der Nordseite liege noch Schnee. An der steilen Felswand kommt es immer wieder zu Unglücken, berichtet Bürgermeister Lederwascher. Generell sei das Gebiet aber nicht sonderlich stark frequentiert.



Wolfratshausen/Benediktenwand: 28-Jähriger verunglückt tödlich

Auch an der Benediktenwand im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen war am Sonntag ein 28-Jähriger tödlich verunglückt. Es handle sich um eine hochalpine Tour, sagt Markus Schamberg von der Bergwacht Benediktbeuern. Allein wegen der Höhe und der ausgesetzten Stellen. Im Winter könne eine Tour dort selbst mit Schneeschuhen zu einer „fürchterlichen Plagerei“ werden, sagt er. Im Winter haben außerdem die Hütten am Berg nicht geöffnet, sodass Wanderer die Verpflegung für die gesamte Tour dabeihaben müssen.

Im Winter sei der Maximiliansteig die einzig sinnvolle Route, sagt Bergführer Jost Gudelius. Auf ihr war auch der in Nürnberg lebende Amerikaner unterwegs, der am Sonntag verunglückt war. Die Route sei eigentlich unproblematisch, komme im Winter aber nur infrage, wenn man mit Steigeisen und Pickel ausgestattet sei. „Außerdem sollte man den Weg genau kennen, denn er ist nicht markiert.“ (JENS KIRSCHNER/ANDREAS STEPPAN)