„Echtes Highlight“: Badesee-Geheimtipp in Bayern – „Was will man mehr?“

Auch kulinarisch wird etwas geboten

Den Tegernsee oder den Eibsee kennt fast jeder, doch Bayern hat noch mehr zu bieten. Ein Geheimtipp liegt in Oberfranken.

Steinbach am Wald - Bayern hat viel für Touristen und Einheimische zu bieten. Zahlreiche Seen laden bei heißem Sommerwetter zum Baden ein. Zu den bekanntesten gehören der Eibsee sowie der Tegernsee, beide liegen in Oberbayern. Ein Geheimtipp liegt in Oberfranken.

+ Der Ölschnitzsee ist ein Geheimtipp in Bayern. © Sandra Löffler, Touristinformation Steinbach am Wald

Touristeninformation gibt Badetipp: „Ein echtes Highlight“

Gemeint ist der Ölschnitzsee, der in der Gemeinde Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) in der Rennsteigregion im Frankenwald liegt. Der See sei „ein echtes Highlight für große und kleine Wasserratten“, berichtet die Tourismusinformation Frankenwald auf Facebook. Für Gäste gebe es zahlreiche Möglichkeiten wie Tretbootfahren, Minigolf oder einen Spielplatz für die Kleinen. Duschen, Umkleiden, WCs und Liegemöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden. „Was will man mehr?“, heißt es in dem Facebook-Post.

„Ist wirklich Oberhammer“: Touristeninformation schwärmt von Currywurst am Ölschnitzsee

„Halt“, heißt es weiter, denn auch für das leibliche Wohl will gesorgt sein. „Die Currywurst in der Seehütte ist wirklich Oberhammer“, schwärmt die Tourismusinformation Frankenwald in dem Facebook-Beitrag. Außerdem sei der Ölschnitzsee auch für Menschen mit Gehbeeinträchtigungen geeignet. Denn dort gebe es auch die Möglichkeit mit einem Rollstuhl über eine Rampe ins Wasser zu gelangen. Der Weg um den See sei auch mit einem Rollator gut zu meistern, heißt es weiter.

„Wir empfehlen: Packt die Badehose ein, Oma, Opa und den ganzen Rest und dann ab an den Ölschnitzsee.“ Auf Facebook kommt der Beitrag an. „Traumhaft schön“, kommentiert eine Frau. „Immer wieder schön da“, pflichtet jemand bei. Viele nehmen sich einen baldigen Besuch an dem See vor. Über 270 Menschen haben den Beitrag bereits geteilt. (kam/dpa)

+ Der Ölschnitzsee liegt in Oberfranken. © Sandra Löffler, Touristinformation Steinbach am Wald

Rubriklistenbild: © Sandra Löffler, Touristinformation Steinbach am Wald