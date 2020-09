MAN: Söders Regierung will geplanten Stellenabbau nicht hinnehmen - „Das akzeptieren wir nicht“ 

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat den Lkw-Bauer MAN angesichts des geplanten Personal-Abbaus zu Besonnenheit ermahnt. Die Stellenstreichungen müssten sozialverträglich erfolgen, sagte er Merkur.de.

München - Die bayerische Staatsregierung will den geplanten Stellenabbau bei MAN von rund 4300 Stellen im Freistaat nicht hinnehmen: „Einschnitte in dieser Größenordnung wie sie jetzt im Raum stehen, werden wir nicht akzeptieren“, sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) am Donnerstag Merkur.de*.

Zugleich ermahnte Aiwanger den Münchner Lkw-Bauer für die anstehenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat zur Besonnenheit. Falls ein Arbeitsplatzabbau nicht zu verhindern sei, müsse er „sozialverträglich gestaltet werden“. Damit wandte sich Bayerns Wirtschaftsminister indirekt gegen mögliche betriebsbedingte Kündigungen.

Dem MAN-Betriebsrat zufolge will der Konzern die geltenden Verträge zur Standort- und Beschäftigungssicherung zum 30. September kündigen. Sie schließen betriebsbedingte Kündigungen bislang eigentlich aus. Allerdings beinhalten sie eine sogenannte Wirtschaftlichkeitsklausel. Diese auch als „Gewitterklausel“ bekannte Regelung will die VW-Tochter jetzt ziehen.

MAN verschärft die Gangart

Damit verschärft der Konzern die Gangart. Volkswagen gilt als eine Hochburg der IG Metall, der VW-Betriebsrat als besonders einflussreich. Daher gelten betriebsbedingte Kündigungen im VW-Konzern eigentlich als Tabu.

MAN Truck & Bus, das über Traton zum Volkswagen*-Konzern gehört, ist im ersten Halbjahr mit einem operativen Verlust von 387 Millionen Euro tief in die roten Zahlen gerutscht. Jetzt zieht der neue MAN-Chef Andreas Tostmann offenbar die Notbremse.

MAN will Produktion aus Stammwerk in München nach Krakau verlagern

Insgesamt will der Münchner Lkw-Bauer 9500 Stellen streichen. Alleine in München und Nürnberg soll jeder dritte Arbeitsplatz wegfallen. Den Standorten in Steyr (Oberösterreich), Plauen (Sachsen) und Wittlich (Rheinland-Pfalz) droht die Schließung.

Zugleich plant das Unternehmen einen umfassenden Umbau. Danach könnte die Produktion der schweren Lkw-Reihe und die Fertigung der Fahrerhäuser aus München abgezogen und ins polnische Werk Krakau verlagert werden. Die Achsproduktion im Stammwerk könnte extern vergeben werden. Künftig sollen in München nur noch Lkw mit alternativen Antrieben gebaut werden. Von den Plänen wären rund 3000 Mitarbeiter in der bayerischen Landeshauptstadt betroffen. Im MAN-Motorenwerk in Nürnberg stehen 1300 Stellen auf dem Spiel.

Auch andere Konzerne haben an ihren Standorten im Freistaat bereits massive Einschnitte angekündigt. So will der Auto-Zulieferer Continental alleine in Regensburg 2100 Stellen streichen, der Kugellager-Spezialist Schaeffler will in Schweinfurt rund 1000 Arbeitsplätze streichen, insgesamt sollen 4400 Jobs wegfallen.

Aiwanger: Industrie bleibt Stärke Bayerns

Aiwanger sieht die jüngste Entwicklung bei MAN und anderen Industrie-Unternehmen jedoch nicht als Fanal für die Zukunft von Industrie-Arbeitsplätzen im Freistaat. Das verarbeitende Gewerbe „ist und bleibt eine Stärke Bayerns und Deutschlands“, sagte Aiwanger. Allerdings sei dies kein Selbstläufer. Zum Erhalt einer leistungsfähigen Industrie in Deutschland müsse vor allem der Bund nun rasch die richtigen Weichen stellen, forderte der Chef der Freien Wähler in Bayern. Dafür müssten die steuerlichen Rahmenbedingungen „dringend verbessert werden“.

Mit Blick auf die angespannte Lage bei MAN sprach sich Aiwanger erneut für ein Hilfsprogramm zur Erneuerung der Lkw-Flotte aus. Der Bund müsse nun „endlich mit dem erwarteten Flottenaustauschprogramm um die Ecke kommen“. Die Überlegungen, die inzwischen auch von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geprüft werden, sehen eine Prämie für den Tausch alter gegen neue Nutzfahrzeuge mit deutlich geringerem Schadstoff-Ausstoß vor.

