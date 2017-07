Mann (25) fällt von Brücke in Passau - Suchaktion abgebrochen

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch von der Passauer Schanzlbrücke in die Donau gefallen - eine groß angelegte Suchaktion wurde mittlerweile wieder abgebrochen.

Passau - Gegen 3.50 Uhr am Donnerstagmorgen soll der junge Mann mit drei Freunden auf dem Weg nach Hause gewesen und an der Schanzlbrücke über das Geländer gestiegen sein. Anschließend soll er sich einfach fallen gelassen haben, so berichtet die Passauer Neuer Presse über die ersten Erkenntnisse.

Laut der PNP hatte sich der 25-Jährige noch an dem Geländer der Brücke festhalten können und nach Hilfe geschrien, doch die Hilfe der drei Freunde kam zu spät.

Bei einer groß angelegten Suchaktion wurde auf Höhe des Niederhauses die Jacke, das Handy und ein Schuh des Mannes gefunden. Die Suche nach dem Mann bleib jedoch ohne Erfolg. „Wir hoffen, dass der Mann aus der Donau rausgekommen ist. Wir wissen es aber nicht. Wir müssen mit allem rechnen“, wird eine Sprecherin der Polizeiinspektion Passau von der PNP zitiert.

Weiter heißt es, die Suchaktion sei nicht fortgesetzt worden. Laut der Sprecherin besteht die Hoffnung, dass der Mann sich melde - hoch sei die Wahrscheinlichkeit jedoch nicht.

