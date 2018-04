Mann (81) stürzt von Motorrad und stirbt

In der Oberpfalz nahe Berching ist ein 81-Jähriger von seinem Motorrad gestürzt, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Der bewusstlose Mann starb am Unfallort.

Berching - Ein 81 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Oberpfalz mit seiner Maschine gestürzt und gestorben. Er sei am Donnerstag auf gerader Strecke nahe Berching (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) auf die Gegenfahrbahn geraten, gegen einen Bordstein gefahren und vom Motorrad gefallen, teilte die Polizei mit. Zeugen des Unfalls und später ein Notarzt versuchten, den bewusstlosen Mann zu reanimieren - vergeblich. Der 81-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Warum er auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar.

dpa

