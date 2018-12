Mann aus Bayern seit Samstag Lotto-Millionär - doch er hat Gewinn nie angemeldet

Die Lotto-Ziehung am Samstag brachte gleich sechs Millionäre auf einen Schlag. Einer kommt aus Bayern - und hat seinen Gewinn noch gar nicht angemeldet.

München - Mit über 15,5 Millionen Euro einen Multimillionär in Sachsen. Er hat als einziger Spielteilnehmer deutschlandweit mit seinem Super-Sechser (= sechs Richtige + richtige Superzahl) den Jackpot der Gewinnklasse 1 geknackt. Außerdem mit je 1.025.608,40 Euro weitere fünf neue Lottomillionäre in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und zweimal in Nordrhein-Westfalen.

Sie alle haben jeweils die sechs Richtigen 6, 8, 23, 27, 31 und 46 vom 1. Dezember getippt, damit den LOTTO-Jackpot der Gewinnklasse 2 geknackt und sich so eine monetär gesegnete Vorweihnachtszeit beschert.

Neuer bayerischer Lotto-Millionär kommt aus Schwaben

Der aktuelle Lottomillionär aus Bayern hat in Schwaben einen LOTTO-Normalschein anonym gespielt. Für seinen Millionentreffer investierte er in vier getippte Spielfelder samt Bearbeitungsgebühr exakt 4,25 Euro. Für ihn heißt es jetzt, gut aufpassen.

Schließlich ist seine zur Gewinnanforderung notwendige Spielquittung zum millionenschweren Wertpapier geworden.

Entsprechend den Teilnahmebedingungen kann er seinen Gewinn noch bis spätestens 31. Dezember 2021 bei LOTTO Bayern anfordern.

mm

