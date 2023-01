Dreifach-Vater (48) aus Bayern in Südamerika verunglückt – Zum Schutz seines Kletter-Partners war er ungesichert

Von: Miriam Haberhauer

Der Rosenheimer Extrem-Kletterer Christoph Klein (48) verunglückte kurz vor Weihnachten in Südamerika. © Screenshot/YouTube.com/ChristophKlein

Ein Rosenheimer Extrem-Bergsteiger (48) verunglückte kurz vor Weihnachten in Südamerika tödlich. Der Familienvater war wohl nicht gesichert, als es zu dem dramatischen Unglück kam.

Update vom 30. Dezember: Am 19. Dezember verunglückte der gebürtige Rosenheimer Christoph Klein auf dem südamerikanischen Cerro Torre. Jetzt meldete sich auch seine Ehefrau zu Wort. Sie sagte der Bild: „Christoph war auf einer Erkundungstour zum Aguja Standhardt. Aufgrund der Lagebeurteilung wurde beschlossen, die Klettertour gar nicht anzufangen und auf dem Gletscherweg zurückzukehren.“

Diese Entscheidung führte dann im Anschluss zum Unglück. Ehefrau Irina weiter: „In solchem Gelände gehört es bei einer Zweierseilschaft zur Bergsteigerethik, zur Vermeidung von Mitreißunfällen einzeln und unangeseilt über Gletscher zu gehen.“ Dabei stürzte der 48-Jährige allerdings ab und sein Leichnam muss jetzt geborgen werden. „Die Frage ist jetzt, ob das Bergungsteam von Chile oder von Argentinien aus vorstößt. Oder ob ein Hubschrauber zum Einsatz kommt“, so Ehefrau Irina.

Erstmeldung vom 28. Dezember: München – Kurz vor Weihnachten verunglückte der Extrem-Bergsteiger, Theologe und Autor Christoph Klein (48) tödlich am südamerikanischen Cerro Torre. Schon 2017 war Klein beim Bergsteigen fast ums Leben gekommen.

Rosenheimer am Cerro Torre verunglückt: Kletterunglück kurz vor Weihnachten

Das Unglück ereignete sich bereits am 19. Dezember an der Cerro-Torre-Gruppe an der argentinisch-chilenischen Grenze. Wie das Hilfwerk „Kirche in Not“ nun mitteilte, war der Rosenheimer gemeinsam mit einem Kletter-Partner in Südamerika unterwegs. Das Duo hatte bereits zwei Gipfel der Formation erklommen, entschied sich dann aber zur Umkehr.

Der Cerro Torre liegt an der argentinisch-chilenischen Grenze. © IMAGO / agefotostock

„Zwischen zwei Gipfeln haben Christoph und sein Begleiter festgestellt, dass die Verhältnisse zu schlecht sind“, berichtete sein Bekannter, der Verleger Achim Pasold, dem Internetportal kath.ch. Auf dem Rückweg stürzte Klein ab. Sein Leichnam konnte bereits wenig später gefunden werden, da seine Stirnlampe noch brannte. Die Retter konnten nur noch seinen Tod feststellen. Laut seinem Begleiter war der Rosenheimer zum Zeitpunkt des Unglücks weder angeseilt noch gesichert gewesen.

Bergung unter schwierigen Bedingungen – Leichnam wohl noch am Berg

Die Bergung des Leichnams gestaltete sich aufgrund der Bedingungen am Berg zunächst als schwierig. Auch war zunächst unklar, welches der Länder für die Bergung in der Grenzregion zuständig sei. Freunde und Familie sammelten deshalb für seine Bergung. Derzeit ist unklar, ob Kleins Körper bereits geborgen werden konnte. Klein stammte gebürtig aus Rosenheim, lebte aber mit seiner Familie in der Schweiz. Der 48-Jährige hinterlässt eine Frau und drei Töchter.

Bewegtes Leben: Bergsteiger, Familienvater, Autor

Bereits im Juni 2017 hätte Klein seine Liebe zum Berg fast das Leben gekostet. Gegenüber kath.ch beschrieb er damals den fatalen Unfall: „Ich stürzte ein paar Meter unkontrolliert, aber nicht dramatisch, und hatte dabei das große Pech, die oberen Schneidezähne zu verlieren.“ Nach diesem Vorfall fasst er den Entschluss, die Kletterei ruhiger angehen lassen und „keine hochalpinen Klettereien mit fragwürdigen Sicherungen und heiklem Fels mehr zu machen“, so Klein gegenüber kath.ch.

Der Wahl-Schweizer hatte in seinem Leben bereits zahlreiche Gipfel erklommen, darunter das Matterhorn, die Eiger Nordwand, den „El Capitan“ in den USA und die berüchtigte Ostwand des Watzmanns. Auch als Eiskletterer war Klein unterwegs. Auf seinem YouTube-Kanal dokumentierte Klein viele seiner Bergtouren.

Der knapp 3100 Meter hohe Cerro Torre befindet sich im Nationalpark Los Glaciares an der argentinisch-chilenischen Grenze. Mit seinen steilen, glatten Felswänden gilt er unter Bergsteigern als einer der schönsten und schwierigsten Gipfel zugleich. (mlh)