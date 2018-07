Ein 23-Jähriger hat sich mit seinem Auto überschlagen und dabei schwer verletzt.

Kronach - Zuvor sei er aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn bei Kronach abgekommen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Mann fuhr in einen Graben und flog weiter in ein angrenzendes Weizenfeld, wo sich der Wagen überschlug.

Ein Hubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus, wo unter anderem eine Hirnblutung festgestellt wurde.

dpa

