Großfahndung nach Patient: Mann flieht vor Notärztin – auch Hubschrauber im Einsatz

Von: Johannes Welte

Patient flieht in Maroldsweisach vor der Notärztin - riesige Vermisstenfahndung © BRK Haßberge

Weil er Angst vor der Notärztin und dem Krankenwagen hatte, machte sich ein Patient aus dem Staub. Es folgte eine Großfahndung mit 80 Einsatzkräften, Hubschrauber und Rettungshunden.

Maroldsweisach – Gegen 13:30 Uhr erreichte die Rettungswache des Landkreises Haßberge am Sonntag ein Notruf aus dem Markt Maroldsweisach (3600 Einwohner). Ein Angehöriger müsse ins Krankenhaus, sagte der Anrufer. Sofort rückte der Rettungswagen aus, der gerade im Nachbarort Schweinshaupten stand. Auch die diensthabende Notärztin machte sich auf den Weg.

Blaulicht und Martinshorn vertreiben Patienten

Als die Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht und Martinhorn anrückten, passierte aber etwas völlig unvorhersehbares: Der Patient machte sich aus dem Staub! Ob es eine psychische Überreaktion war oder er einfach nicht im Gegensatz seiner Anhörigen die Notwendigkeit der Einlieferung ins Krankenhaus sah, kann der Sprecher des BRK Haßberge Michael Will wegen seiner Schweigepflicht nicht sagen.

Die Rettungskräfte und die Familie waren aber überzeugt, dass der Verschwundene dringend medizinischer Hilfe bedarf. Darum entschied Thomas Schlachter, Einsatzleiter der mit alarmierten Polizei und Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Ebern, einen Polizeihubschrauber zur Vermisstenfahndung aus der Luft sowie die Rettungshundestaffeln aus der Region Main-Rhön am Boden einsetzen zu lassen. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert - 80 Einsatzkräfte suchten schließlich nach dem vermissten Patienten. Mehrere Streifenwagen durchkämmten die Gegend. Am Nachmittag sahen Augenzeugen dann den Vermissten in einem Waldstück im Nachbarort Altenstein.

Hund nimmt Fährte auf - doch der Vermisste bleibt spurlos verschwunden.

Auch freiwillige Helfer fuhren mit Fahrzeugen die Feld- und Waldwege ab. Nach und nach trafen auch die 22 Rettungshunde ein. Dabei gelang es Gabi Prihoda von der BRK-Rettungshundestaffel Haßberge mit ihrer Mantrailer-Hündin Basra die Spur des Mannes aufzunehmen und sie mehrere Kilometer durch Wald und über Wiesen und Wege zu verfolgen. Doch auch sie konnte den Mann zu guter Letzt nicht finden.

Kurz nach 18:30 Uhr kam dann die erlösende Meldung: Der Patient war wieder zu Hause aufgetaucht. Eine Polizeistreife traf den Patienten tatsächlich zu Hause an, die riesige Suchaktion konnte daraufhin beendet werden. Der Mann ließ sich dann doch mit einem Rettungswagen widerstandslos in eine Klinik einliefern.

