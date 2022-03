Mann geht mit Messer auf Ex-Freundin los: Festnahme

Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Ein 20-Jähriger ist in Würzburg mit einem Messer auf seine Ex-Freundin losgegangen und von der bereits anwesenden Polizei überwältigt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes, wie sie am Dienstag mitteilten.

Würzburg - Den Erkenntnissen nach soll der Angreifer zuvor mehrere Freunde beauftragt haben, den neuen Freund seiner Ex-Freundin in einer Bar in der Innenstadt einzuschüchtern. Der 17-Jährige hatte jedenfalls am Montagabend die Polizei gerufen und mitgeteilt, dass er vor der Bar von einem Mann erwartet werde, der ihn „abstechen“ wolle. Der Verdächtige soll Teil einer größeren Gruppe gewesen sein.

Die Beamten konnten einen 18-Jährigen stellen, der geflüchtet war und dabei ein Messer weggeworfen hatte. Ein weiterer Jugendlicher entkam. Bei der Suche nach dem 20-jährigen mutmaßlichen Auftraggeber erfuhr die Polizei, dass dieser sich am selben Abend mit seiner Ex-Freundin treffen wollte. Bei dem Treffen war die Polizei dabei und nahm den 20-Jährigen fest, als er auf die Frau mit einem Messer losging.

Ein 14-jähriger Freund des 20-Jährigen wollte diesem zur Hilfe kommen und attackierte einen Polizisten. Der 14-Jährige wurde ebenfalls festgenommen. Die beiden sollten noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. dpa