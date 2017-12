In Nürnberg: Mann von U-Bahn erfasst

In Nürnberg wurde ein junger Mann in einem Tunnel von einer U-Bahn erfasst. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nürnberg - Ein junger Mann ist in einem Tunnel in Nürnberg von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Unklar war zunächst, warum er am frühen Donnerstagmorgen in dem Tunnel nahe des Hauptbahnhofs unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, bargen Rettungskräfte den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer der U-Bahn erlitt einen Schock. Die Strecke blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

