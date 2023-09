Traurige Gewissheit nach großer Suche: Leiche von 25-Jährigem am Königssee gefunden

Von: Adriano D'Adamo, Elisa Buhrke

Der Vermisste wurde unterhalb einer Aussichtsplattform am Königssee gefunden. © IMAGO / Fotostand/ Wassmuth

Die Polizei hat den vermissten 25-Jährigen unterhalb einer Aussichtsplattform tot aufgefunden. Seit dem 26. August war der Mann in Schönau am Königssee vermisst gemeldet.

Update, 3. September: Seit Samstag, 26. August, wurde ein 25-jähriger Mann in Schönau am Königssee vermisst. Aufgrund dessen fanden in den vergangenen Tagen intensive, groß angelegte Suchmaßnahmen in der Region statt. Laut Polizei waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Berchtesgadener Land, Polizeihubschrauber besetzt mit Polizeibergführern, Fußtrupps der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, Wasserwacht, Bergwacht mit Technikbus und Drohne sowie Personensuchhunde beteiligt.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag, 3. September mitteilt, konnte der Vermisste schließlich am Samstagnachmittag, 2. September, etwa 50 Meter unterhalb der Aussichtsplattform der Rabenwand aufgefunden werden. Flächensuchhunde einer österreichischen Hundestaffel, welche sich privat an der Suche beteiligten, waren im Bereich Seelände mit Suchmaßnahmen betraut, als ein Hund unterhalb der Rabenwand eine Spur anzeigte. Nach einem kurzen Abstieg konnte der Vermisste leider nur noch tot aufgefunden werden.

Die anschließende Bergung durch die Alpine Einsatzgruppe der Polizei gemeinsam mit der Bergwacht Berchtesgadener Land und mit Unterstützung der Wasserwacht dauerte mehrere Stunden. Die Polizeiinspektion Berchtesgadener Land übernahm die Todesfallermittlungen in der Sache. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Polizei bittet um Zeigenhinweise: Wer hat den vermissten 25-Jährigen gesehen?

Erstmeldung, 31. August: Schönau am Königssee – Seit Samstagnachmittag (26. August) wird ein 25-Jähriger in Schönau am Königssee im Berchtesgadener Land vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb seine Spur bislang unauffindbar. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden ruft die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf und bittet um Zeugenhinweise. Der Mann war aus Senden bei Ulm angereist und hatte sein Fahrzeug am Großparkplatz Königssee abgestellt. Es ist unklar, ob er eine Bergtour in der Region geplant hatte oder lediglich um den Königssee wandern wollte.

Trotz intensiver, mehrtägiger Suche im alpinen Umfeld des Königssees – inklusive Polizeihubschrauber, Einsatzkräften der Wasserwacht, Bergwacht, sowie Polizeibergführern und speziell ausgebildeten Suchhunden – konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden. Selbst der Uferbereich wurde per Boot durchkämmt.

Da der Königsbachwasserfall aufgrund der aktuellen Wasserstände noch nicht durchsucht werden konnte, ist geplant, diesen gemeinsam mit Canyoninggruppen der Wasserwacht und der Polizei am kommenden Samstag abzusuchen. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden appelliert an Personen, die sich am besagten Samstagnachmittag, dem 26. August 2023, im Bereich des Königssees aufgehalten haben, sich mit Hinweisen zu melden. Jegliche Informationen können der Polizeiinspektion Berchtesgaden unter der Nummer 08652/9467-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle übermittelt werden.

