Mann rutscht bei Wanderung in Bayern ab: Bergwacht rettet 27-Jährigen

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann rutschte am Sonntag beim Wandern am Fuderheuberg ab, seine Begleiter alarmierten die Bergwacht. Der 27-Jährige kam nach seiner Rettung in die Klinik.

Piding – Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall und Freilassung sowie der Inzeller Bergwacht-Notarzt haben am Sonntag, 7. Mai, einen Wanderer vom Fuderheuberg gerettet. Der 27-Jährige war gegen 16 Uhr im Abstieg über den Normalweg zur Staufenbrücke in rund 700 Metern Höhe abgerutscht. Dabei brach sich der junge Mann sein Sprunggelenk, wie das Bayerische Rote Kreuz (Kreisverband Berchtesgadener Land) in einer Pressemitteilung erklärt. Die drei Begleiter leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab.

Junger Mann bricht sich Sprunggelenk – Bergwacht rettet Wanderer vom Fuderheuberg

Zunächst war kein Helikopter frei, da es für die Bergwacht aufgrund des schönen Ausflugswetters ein hohes Einsatzaufkommen gab. Deshalb fuhren neun Bergretter so weit wie möglich die Forststraße hinauf. Danach stiegen sie zu Fuß weiter auf, versorgten den 27-Jährigen und brachten ihn seilgesichert auf dem Steig zurück. Im Luftrettungssack und mit der Rad-Gebirgstrage wurde er ins Tal gebracht und von einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert.

Die Bergwacht rettete am Wochenende einen verletzten Wanderer. Er hatte sich das Sprunggelenk gebrochen. © BRK BGL

Bergwacht rettet Wanderer – Weiterer dramatischer Einsatz am Sonntag

Neun Bergretter im Gelände und vier weitere in Bereitschaft zur möglichen Unterstützung und für Folgeeinsätze an der Wache waren bis 18.30 Uhr im Einsatz, wie das BRK weiter mitteilt. Ebenfalls am Sonntag musste die Bergwacht ein junges Pärchen vom Watzmann retten. Sie hatten sich mit letzter Kraft festgeklammert. (kam)

