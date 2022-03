Mann stirbt bei Festnahme: Obduktion soll Ursache klären

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein mutmaßlicher Straftäter ist bei seiner Festnahme nahe Regensburg aus bisher unbekannten Gründen gestorben. Als Polizeibeamte ihn in Wenzenbach zu Boden brachten und fesselten, sei der Mann plötzlich bewusstlos geworden und habe schließlich aufgehört zu atmen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Regensburg am Montag mit. Die Einsatzkräfte seien am Sonntagabend nach Wenzenbach nordöstlich von Regensburg gerufen worden, weil der Verdächtige dort einen 28-Jährigen am Kopf verletzt haben soll.

Wenzenbach - Als der bisher nicht identifizierte Verdächtige bewusstlos wurde, leisteten die Polizeibeamte den Angaben zufolge Erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Die Rettungskräfte hätten daraufhin erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren. Eine für Montagnachmittag geplante Obduktion und chemisch-toxikologische Untersuchungen sollen Klarheit über die Todesursache bringen, hieß es. Derzeit bestehe kein konkreter Verdacht, dass Polizeibeamte den Tod des Mannes verschuldet haben könnten. dpa